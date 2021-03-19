美中會談提到台灣議題 外交部：美承諾會後向我說明

美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅會晤時提到台灣議題；外交部今天表示，這次美中高層會晤前，美方已經向我方進行詳細的事前簡報，並承諾會後儘速向我方說明會談情形，此展現對台美互信及關係友好緊密。

外交部表示，布林肯在開幕致詞時即強調，中國的行為威脅全球穩定秩序，美國對台灣及香港議題嚴重關切，外交部誠摯感謝美方關注台灣議題並向中方表達立場。

外交部表示，美國拜登政府上任後，已多次重申台灣關係法與「六項保證」，更強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，這次美中高層會晤前，美方已經向我方進行詳細的事前簡報，並承諾會後儘速向我方說明會談情形，這展現對台美互信及關係友好緊密。未來外交部將持續與拜登政府團隊持續密切合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。