民進黨當年為何重啟核四？蘇貞昌：朝小野大迫於立院決議

對於國民黨主席江啟臣指，行政院長蘇貞昌2006年也擔任行政院長時，主導行政院編列核四興建預算448億元送交立法院；行政院長蘇貞昌今天表示，這樣的說法是典型的「顛倒黑白」，國民黨當時仗著在立院多數，強迫重啟核四，民進黨雖然執政，但因為朝小野大，只好編列預算繼續進行，「這是迫於立法院決議」。

江啟臣昨天在臉書表示，國民黨執政時期封存核四，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變；蘇貞昌2006年擔任行政院長時，行政院副院長是蔡英文，主導行政院編列核四興建預算448億元送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志。

民進黨立委林楚茵、沈發惠今天在立法院院會質詢時詢問蘇貞昌對核四的立場，蘇貞昌說，民進黨反對核四、反核能，國民黨的說法顛倒是非，國民黨當初仗著在立院多數，強迫重啟核四，民進黨雖然執政，但因為朝小野大，只好編列預算進行，但後來還是由前總統馬英九封存，現在卻倒過來說是民進黨執政時編列預算，這是大大的錯誤。

蘇貞昌說，「核能比較經濟」這是完全不顧事實的說法，任何決策要以整體計算，核能不要說興建所費不貲，最後需要處置的核廢料也需要很多時間處理。核一、核二廠的核廢料至今還在原廠，新北市長一直呼籲要遷出，沒有縣市要接收，馬英九也是因為看到日本福島的慘況無法交代所以封存，現在還說要重啟，很不負責任；民進黨則是持續推動能源轉型，希望國人多支持。

國民黨立委李德維質詢時則問，當年立法院通過319槍擊案真相調查委員會要調閱資料，當時擔任行政院長的蘇貞昌行使「行政抵抗權」，不讓委員會調資料，但蔡英文當副院長時面對核四預算卻沒有行使行政抵抗權，蘇貞昌起初聽不懂李德維的問題，僅表示編預算是經過行政院，不是副院長可以決定，不知道怎麼把兩件事扣在一起。