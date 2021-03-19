快訊

最高階級戰狼秀？美中會談的「嘴砲外交」肉搏戰

我新冠肺炎病例破千！今新增6例境外移入個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨當年為何重啟核四？蘇貞昌：朝小野大迫於立院決議

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院會今天對行政院長蘇貞昌施政方針及施政報告繼續質詢，部會首長列席。記者林伯東／攝影
立法院會今天對行政院長蘇貞昌施政方針及施政報告繼續質詢，部會首長列席。記者林伯東／攝影

對於國民黨主席江啟臣指，行政院蘇貞昌2006年也擔任行政院長時，主導行政院編列核四興建預算448億元送交立法院；行政院長蘇貞昌今天表示，這樣的說法是典型的「顛倒黑白」，國民黨當時仗著在立院多數，強迫重啟核四，民進黨雖然執政，但因為朝小野大，只好編列預算繼續進行，「這是迫於立法院決議」。

江啟臣昨天在臉書表示，國民黨執政時期封存核四，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變；蘇貞昌2006年擔任行政院長時，行政院副院長是蔡英文，主導行政院編列核四興建預算448億元送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志。

民進黨立委林楚茵、沈發惠今天在立法院院會質詢時詢問蘇貞昌對核四的立場，蘇貞昌說，民進黨反對核四、反核能，國民黨的說法顛倒是非，國民黨當初仗著在立院多數，強迫重啟核四，民進黨雖然執政，但因為朝小野大，只好編列預算進行，但後來還是由前總統馬英九封存，現在卻倒過來說是民進黨執政時編列預算，這是大大的錯誤。

蘇貞昌說，「核能比較經濟」這是完全不顧事實的說法，任何決策要以整體計算，核能不要說興建所費不貲，最後需要處置的核廢料也需要很多時間處理。核一、核二廠的核廢料至今還在原廠，新北市長一直呼籲要遷出，沒有縣市要接收，馬英九也是因為看到日本福島的慘況無法交代所以封存，現在還說要重啟，很不負責任；民進黨則是持續推動能源轉型，希望國人多支持。

國民黨立委李德維質詢時則問，當年立法院通過319槍擊案真相調查委員會要調閱資料，當時擔任行政院長的蘇貞昌行使「行政抵抗權」，不讓委員會調資料，但蔡英文當副院長時面對核四預算卻沒有行使行政抵抗權，蘇貞昌起初聽不懂李德維的問題，僅表示編預算是經過行政院，不是副院長可以決定，不知道怎麼把兩件事扣在一起。

核四 行政院 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌：蔡總統始終反核 江啟臣顛倒黑白

鮭魚之亂 藍委倡改名加入「冷靜期」 蘇揆：方向可思考

影／核四爭議 蘇貞昌：當年朝小野大被迫重啟核四

蘇貞昌：可以做生意賺錢 不要把房屋當商品炒作

相關新聞

民進黨當年為何重啟核四？蘇貞昌：朝小野大迫於立院決議

對於國民黨主席江啟臣指，行政院長蘇貞昌2006年也擔任行政院長時，主導行政院編列核四興建預算448億元送交立法院；行政院...

被王定宇牽拖 何欣純怒批：任何女性都會生氣

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳爆出同居疑雲，昨接受專訪時澄清，又牽扯到同黨立委何欣純，今又傳王定宇後來傳訊騷擾何欣...

陸書核准字號放封面創民主國家首例 文化部恐砸自己腳

大陸出版品許可辦法頒布近30年並未真正實施，文化部去年底掀鍋重啟，近來一封要申請陸書許可者應將核准字號放在封面或版權頁的公文，更讓出版業陷入惶恐，也成民主國家首例。然而文化部若堅持持續此規，最後被砸到腳的恐怕是自己。

與賴士葆合推內閣制修憲 趙少康：修憲不應為一黨之私

中廣董事長趙少康表態爭取國民黨提名參選2024年總統，上午與立委賴士葆發表憲政改革想法，主張未來政府體制應改為內閣制，立...

影／現在制度是「替死鬼制」 趙少康再籲修憲推內閣制

立法院修憲委員會將在本會期啟動審議，國民黨立委賴士葆今天（19日）與中廣董事長趙少康一同召開憲政改革記者會，再度呼籲蔡英...

【煙霧彈大作戰／下】國民黨切割「罷瑤」、「重啟核四」 不讓民進黨稱心如意

為了集中公投議題火力，國民黨除了已經整理包括「正名制憲」等六大議題是民進黨的「煙霧彈」，也決定將「核四重啟」公投案和其他三個公投案切割處理；至於「罷萊委」部分，則集中火力在罷免陳柏惟，罷免吳思瑤案暫緩送件。國民黨坦言，除了不讓民進黨稱心如意，轉移焦點，主要原因還是國民黨資源有限，民進黨又掌握主要的輿論渠道，所以必須「先避其鋒」，讓國民黨可以在自己選擇的戰場決戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。