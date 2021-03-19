與賴士葆合推內閣制修憲 趙少康：修憲不應為一黨之私

中廣董事長趙少康表態爭取國民黨提名參選2024年總統，上午與立委賴士葆發表憲政改革想法，主張未來政府體制應改為內閣制，立委席次也應增為151席。至於綠營力推的公民權下修至18歲，趙說，不反對，但修憲不應為一黨之私。

趙少康表示，如果內閣制修憲成功，他就不一定要選總統，因為情況又不一樣，至於要不要選立委拚閣揆，到時再說，個人事小，把制度推動成功比較重要。

趙少康批評，民進黨喊半天要修憲，卻只著墨在公民權下修至18歲，認為年輕人是他的票，是一黨之私，要討好年輕人，搶年輕人的票，是選舉手段，並不是真的要國家長治久安，這是很不對的，一個政黨實在不應該這樣。

趙少康說，前總統李登輝主政時，就是為了自己換行政院長方便，修憲取消閣揆同意權，就是一黨之私，到現在禍患無窮。賴士葆也批評，閣揆同意權拿掉後，行政院長變成總統家裡的歐巴桑、管家，呼之則來揮之則去，現在變成道地皇帝制。

趙少康表示，要讓公民權降到18歲，不在籍投票為什麼不能考慮，年輕人也可以不在籍投票。

趙少康說，推不在籍票，還是可以有一些限制，像第一階段可以先不要大陸台商，不是一定全部都開放，可循序漸進，是技術性問題，但不能原則排斥，民進黨不能只要對自己好的修憲，否則不叫為長治久安考量，只是為一黨之私。

賴士葆「內閣制」修憲提案中有三主張：落實內閣制，內閣要由立委兼任；恢復閣揆同意權，立法院必須同意行政院長任命；立委席次要增加成151位。賴說，修憲草案將展開連署，之後會正式提案。

趙少康表示，現行我國憲政體制叫「替死鬼制」，大陸開兩會，國家主席習近平還得去講話，台灣總統選出來後，好像想幹什麼就幹什麼；蔡英文總統當選五年也沒有去過立院報告、被問責過。

趙少康也提到，現在要入閣，當學者發表幾篇論文就有機會當政務官，不爽就回學校教書，但若內閣制修憲成功，部會首長要由立委兼任，有志之士就會來選立委，立委素質一定會提高。

趙少康也提到，2015年前總統馬英九任期倒數第二年立院第二會期，他去拜訪馬，勸馬現在是貫徹內閣制的好機會，當時閣揆是毛治國，若發動倒閣解散國會，立院改選以推動內閣制修憲為目標，當次選舉就變成修憲、內閣制與否的選舉。

趙少康說，當時馬英九不反對，之後也兵分幾路，說服當時立法院長王金平，當時黨主席朱立倫也同意，原本立院開議就要發動，但最後一刻馬致電表示毛治國反對，功敗垂成。

趙少康表示，先看賴士葆在立法院連署的狀況，至少國民黨團總要連署到一個數目，希望民進黨也不要反對；後續如果有必要，也不排除拜訪蔡總統或民進黨重要人士，爭取支持修憲。