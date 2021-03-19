影／現在制度是「替死鬼制」 趙少康再籲修憲推內閣制

立法院修憲委員會將在本會期啟動審議，國民黨立委賴士葆今天（19日）與中廣董事長趙少康一同召開憲政改革記者會，再度呼籲蔡英文總統應將總統制改為議會內閣制。

趙少康批評目前的制度是「替死鬼制」，由行政院長和官員替總統死，蔡英文上任五年來沒到過立法院一次，沒有國情咨文，沒有人能對她問責，全世界沒有像台灣這樣的，而早先推動內閣制的民進黨，拿到權力就不要了。

趙少康說明，賴士葆提案的《憲法》修正案，第一個恢復閣揆同意權；其次現行規定，立委不得兼任官員這要排除，當然也不是每個立委都能當部長，如果修法後當立委可以兼任部長，這樣有能力的人才會來選立委，立委素質自然提高，過去都是學者發個幾篇論文就可以當部長，當的不爽就辭職回去教書，這是不對的。

趙少康說，第三項則是將不分區立委大幅增加到72席，由於更動區域立委席次比較麻煩，因此區域立委席次維持73席不變，再加原住民6席，總共151席。現在幾個立委就可以在委員會內決定部會的重大政策，這是不對的事情。

最後，趙少康強調，「修憲蔡英文不做，我當總統馬上做」，只是面對媒體提問，如果修憲成功改為內閣制還選總統嗎？趙少康則笑說，那狀況又不一樣了，至於要不要選立委或當院長，到時候再說。