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國民黨主席選舉角力頻頻 王金平透露朱連江趙都找過他

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席選舉暗潮洶湧，有意參選者間角力頻頻，讓黨內憂心將造成裂痕。立法院前院長王金平中午受訪時表示，現在確實很熱鬧，每位都很優秀，但選舉的過程又不是能夠有所規劃去進行。記者周志豪／攝影
國民黨主席選舉暗潮洶湧，有意參選者間角力頻頻，讓黨內憂心將造成裂痕。立法院前院長王金平中午受訪時表示，現在確實很熱鬧，每位都很優秀，但選舉的過程又不是能夠有所規劃去進行。記者周志豪／攝影

國民黨主席選舉暗潮洶湧，有意參選者間角力頻頻，讓黨內憂心將造成裂痕。立法院前院長王金平中午受訪時表示，現在確實很熱鬧，每位都很優秀，但選舉的過程又不是能夠有所規劃去進行。

王金平表示，現在除了現任主席江啟臣外，還沒有正式宣布說要參選；江是現任主席，早點宣布也是應該的。王指出，江啟臣在主席任內也很多地方表現好，沒有讓人滿意的地方也稍許有，這是難免的，畢竟江又不是完人。

王金平說，目前傳有意參選黨主席者包含前主席朱立倫、國民黨智庫副董連勝文、江啟臣、中廣董事長趙少康，都有拜訪過他，大家共同的目標就是希望國民黨能重振黨魂，能獲得人民更多向心與支持，讓黨能在2022、2024贏回既有優勢。

媒體追問，高雄市前市長韓國瑜呢？王金平說，韓這陣子沒拜訪他，至於韓要不要選主席「你要去問他，我不知道」。

江啟臣與黨秘書長李乾龍中午邀宴黨籍立委春酒，王金平正好在同一餐廳慶生。黨團餐敘過程，江還率黨籍立委至王所在宴客廳致意。江與李都說，黨團春酒場地老早就選定，當時不知道王也在這，一切都是巧合。

王金平 江啟臣 國民黨

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