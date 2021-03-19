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全國6檢察長出缺　誰戴台北地檢烏紗帽下月定案

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

高雄高分檢檢察長楊治宇等4名檢察長6年任期將屆滿，法務部蔡清祥今天告知檢察官人事審議委員會將有6個檢察長位出缺；檢審會民選委員辦理「海選」中，下月9日將提兩倍即12人入圍名單供蔡清祥作出檢察長人事新布局。

依人事法規，一審檢察長任期為6年期滿，二審檢察長任期也是6年期滿，今年5月6日期滿的檢察長有高雄高分檢的楊治宇、台北地檢署的周章欽、新北地檢署的王文德、苗栗地檢署的鄭鑫宏。

不過，相當於檢察長「分量」才能擔當的法務部國際及兩岸法律司司長、法制司司長懸缺已久，司法官學院院長任期也屆滿，4個當然空出的檢察長職缺加上幾個「檢察長級」的行政職缺，讓檢察長人事充滿想像空間。

蔡清祥本周三透露，今年將圈選、遴任的檢察長會在5位到8位之間，檢察界認為蔡給的暗示明確，「非6即7」；蔡清祥肯於透露約值，顯示他對檢察長人事安排不是已有腹案，就是早有定見，只等檢審會提出人選再圈出。

關於有4個檢察長出缺為何給6個「機會」？檢察圈研判，可能有現任檢察長因故免兼首長，或有現任檢察長挪去擔任重要行政職留下更多職缺等，排列組合不一而足，但可確認的是，至少有2名檢察長將離開現職。

民選檢審委員正辦理「海選」，預計3月26日截止，當天會公布全部報名、或被推薦者名單的現職及司法官期別供檢視，民選委員再於4月8日召開「會前會」，隔天即4月9日在檢審會中提出12人名單給蔡清祥圈選、遴任。

至4月16日時，蔡清祥會公開心證，圈出6名新檢察長於檢審會中徵詢委員意見，如無意外，委員會會通過人事案，最遲在5月7日以前辦理包括號稱「天下第一署」的台北地檢署檢察長等人事案。

蔡清祥 法務部 司法

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