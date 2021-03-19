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藻礁公投恐成民進黨未爆彈？鄭文燦：理性討論取得共識

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
環保團體昨天將逾70萬份「珍愛藻礁」公投案連署書送往中選會，有人憂心藻礁公投可能成為民進黨的未爆彈，市長鄭文燦今天回應，理性討論各種方案的優劣得失，一定可以達成最高共識。記者陳夢茹／攝影
環保團體昨天將逾70萬份「珍愛藻礁」公投案連署書送往中選會，有人憂心藻礁公投可能成為民進黨的未爆彈，市長鄭文燦今天回應，理性討論各種方案的優劣得失，一定可以達成最高共識。記者陳夢茹／攝影

環保團體昨天將逾70萬份「珍愛藻礁公投案連署書送往中選會，桃園今天舉行全國原住民族運動會授旗典禮，被問及有人憂心藻礁公投可能成為民進黨的未爆彈，市長鄭文燦回應，理性討論各種方案的優劣得失，一定可以達成最高共識。

鄭文燦表示，公投之前仍需要舉行公共議題的討論跟辯論，一個成熟的民主社會，應該把各種方案攤在陽光下，哪些可行、哪些不可行，他相信生態保育的價值，希望可以保有一個美好的台灣，想要非核、減煤，能源轉型，讓台灣永續發展，這也是一個美好的堅持。

鄭說，不需要互相對立或互相否定，透過理性的辯論，可以把各種方案的優劣得失，都攤在陽光下，他覺得台灣經過很多的討論之後，一定會達成最高的共識。

公投 鄭文燦 藻礁

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