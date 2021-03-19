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國民黨中評委聘書未送 趙少康：不能選主席就沒接受

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨2月中宣布聘中廣董事長趙少康出任中評委，但至今聘書並未正式發放。國民黨主席江啟臣上午表示，聘書作業中，已經在安排授證日期，在敲定大家可以日期，聘任的作業都在正常進行中，會趕快把聘書給我們邀請的幾位中評委。記者周志豪／攝影
國民黨2月中宣布聘中廣董事長趙少康出任中評委，但至今聘書並未正式發放。國民黨主席江啟臣上午表示，聘書作業中，已經在安排授證日期，在敲定大家可以日期，聘任的作業都在正常進行中，會趕快把聘書給我們邀請的幾位中評委。記者周志豪／攝影

國民黨2月中宣布聘中廣董事長趙少康出任中評委，但聘書至今並未正式發放。國民黨主席江啟臣上午表示，聘書作業中，已經在安排授證日期，在敲定大家可以日期，聘任的作業都在正常進行中，會趕快把聘書給邀請的幾位中評委。

趙少康上午受訪則說，這個不能怪江啟臣，江沒有刁難，是他跟江講說「還有一年條款在那邊，你送這個也沒有什麼意思，你就不用送來了」，他也沒去領，也沒有接受聘書，就是這樣。

趙少康說，當時希望當中評委，是以為恢復黨籍後，有中評委身分就可以選主席，那樣取得中評委身分才有意義，後來說還要加一年黨籍就沒意義。

江啟臣則說，趙少康沒有跟他說不要中評委，但黨中央對於國家通訊傳播委員會（NCC）可能過度解讀等這些困擾，也必須替趙思考，這部分也會特別顧及。

江啟臣坦言，對於聘趙少康任中評委一事，確實有NCC行政壓力，國民黨也會顧慮跟擔心接受這張聘書的人，是不是會受到政府行政霸凌。江說，中評委就是顧問性質的邀請與聘任，NCC要過度擴大解讀，的確會造成當事人一些困擾。

趙少康 江啟臣 國民黨

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