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王定宇風波 李彥秀：某黨「婦權委員」還當私人感情糾紛?

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
民進黨立委范雲。本報資料照片，記者葉信菉／攝影
民進黨立委范雲。本報資料照片，記者葉信菉／攝影

民進黨立委王定宇為解釋與同黨發言人顏若芳的同居情，竟扯出大學時與同黨立委何欣純合租的過往，讓何忍不住嗆聲：「說了一百個謊還是沒辦法圓那個謊的時候，才是最糟糕的事情。」國民黨副秘書長李彥秀在臉書酸，真不知道某黨的「婦權委員」還會不會認為這是私人感情糾紛。疑似暗指范雲神隱未主動替女性發聲。

李彥秀表示，立法委員跟政黨發言人的私生活，實在不需要占用大家太多的時間，王定宇最該溝通的是自己的家人，而不是上節目繼續消費自己跟緋聞對象，甚至拉了無緣無故同黨委員下水。

李彥秀說，尤其，公眾人物的誠信恐怕更是重點，昨天無故中彈的何欣純的善意提醒，王定宇本來應該要虛心受教。不料，今天竟然演變成王定宇委員不斷傳訊息繼續騷擾何心純，簡直荒腔走板了。

王定宇 李彥秀 何欣純

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