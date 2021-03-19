被王定宇牽拖 何欣純怒批：任何女性都會生氣

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳爆出同居疑雲，昨接受專訪時澄清，又牽扯到同黨立委何欣純，今又傳王定宇後來傳訊騷擾何欣純，認為她不該把話說這麼重。何欣純今證實，一直收到王定宇的簡訊。何欣純說，任何女性碰到這議題都會生氣，不過如果王定宇願意道歉，她也會接受。

王定宇在廣播專訪提到，就讀成大時曾與現任某中部女立委「同居」，多人分租三房兩廳。遭影射的民進黨立委何欣純回應，無法理解王定宇講這番話的用意，「若王定宇說了一百個謊，還是沒有辦法圓最初說法，那才是最糟糕的事情」。據自由時報報導，事後，何欣純收到王定宇騷擾簡訊，不斷傳訊抱怨她「怎麼下手這麼重」，讓何氣憤表示，王定宇態度毫無反省之意，顯然只想到自己。

何欣純今上午出席民進黨團大會，在會後受訪時表示，她尊重王定宇的意見，但被問到有沒有生氣，她則回說，「任何女性碰到這議題都會生氣」，並指出，王定宇是一直有傳訊息來，表達一些自己的個人意見。

被媒體問到，如果王定宇道歉，她會不會接受？何欣純表示，如果王定宇道歉當然會接受，但是她希望王定宇能夠把事情講清楚，該道歉的不只是對她而已，應該是對很多人，他都需要道歉吧。