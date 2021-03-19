同居情超展開 王定宇簡訊騷擾何欣純 綠委：何很無辜

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳爆出同居疑雲，昨接受專訪時澄清，又牽扯到同黨立委何欣純，今又傳王定宇後來傳訊騷擾何欣純，認為她不該把話說這麼重。民進黨立委今群起力挺何欣純，覺得她真的很無辜，批評王定宇的危機處理不應該。

王定宇在廣播專訪提到，就讀成大時曾與現任某中部女立委「同居」，多人分租三房兩廳。遭影射的民進黨立委何欣純回應，無法理解王定宇講這番話的用意，「若王定宇說了一百個謊，還是沒有辦法圓最初說法，那才是最糟糕的事情」。據自由時報報導，事後，何欣純收到王定宇騷擾簡訊，不斷傳訊抱怨她「怎麼下手這麼重」，讓何氣憤表示，王定宇態度毫無反省之意，顯然只想到自己。

民進黨女性立委今天多人聲援何欣純。立委吳思瑤表示，面對問題應虛心接受、誠心檢討，昨天何欣純回應的非常好。民進黨立委陳亭妃指出，王昨天言論非常不應該，應該就好好講清楚就好，不要牽扯不相干的人。

民進黨立委陳瑩說，王定宇是單純比喻，但不要再講到別人。問及會認為王定宇沒擔當嗎？陳瑩表示，「這就不評論啦，謝謝」。

立委鄭運鵬表示，王定宇可能學生時代就覺得此分租模式正常，但這對何欣純是無妄之災，講太多無助釐清事件本身。民進黨立委何志偉也說，何欣純這麼努力卻被扯進來，很無辜「會給她拍拍」。何志偉說，現在執政黨的問題和事情很多，應該讓事件加速、快速落幕，呼籲王定宇該有的態度要拿出來。