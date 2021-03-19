賴清德、鄭文燦誰領先？ 民調專家從「印象評比」看蔡英文接班人

賴清德和鄭文燦兩人皆是可能接替蔡英文，代表民進黨參選2024總統的熱門人選，調查排名優者，就是接班人嗎？

蔡英文總統邁入第二任任期第二年，對於接班人選的各種猜測已甚囂塵上。尤其是副總統賴清德，以及桃園市長鄭文燦都是備受關注的人選，繼近期甫發表「誰是年輕選民心目中的兩顆星星？」一文，分析幾位政治明星在不同年齡層的表現，筆者再依據《遠見民調》2021年2月台灣政治人物印象分數評比，進行現任副總統賴清德與第二任的桃園市長鄭文燦的比較。

「賴神」VS.「燦哥」

《遠見民調》2021年2月台灣政治人物印象分數評比，針對11位政治人物的情感溫度計測量，整體而言，1145位受訪樣本在針對11位政治人物的喜好度測量（0 分表示印象非常不好，10 分表示印象非常好）之中，給賴清德的平均分數是6.24（排名第四），而鄭文燦則是6.70（排名第二）。

令人好奇的是：當每一位受訪者在給這兩人打分數的時候，究竟是誰高誰低？而分數的高低又和受訪樣本本身的人口屬性有什麼關係？

我們拿放大鏡細部觀察後，發現在區域版塊、電視媒體與基本盤等方面分析，兩人之間的差異其實還不小！

區域版塊各據一方：

賴清德長期擔任台南市長，每次選舉都是壓倒性大勝對手，人稱「賴神」。鄭文燦市長則是後起之秀，改制為直轄市的桃園市在他經營之下，施政滿意度屢創新高。

這次政治人物的人氣較量，不可避免地也同時呈現了地域效果：鄭文燦在大台北基隆領先大約10個百分點，在桃竹苗更是大勝33個百分點。中彰投是中立地帶，雙方打成平手。南部和東部則是賴清德天下，雲嘉南賴贏15個百分點，高屏澎贏12個百分點，東部差距更是超過22個百分點。

雖然這只不過是全國性的情感溫度計測量，性質上比較像是選舉戰場上的「空戰」，但是這一部分卻是不折不扣的區域性「陸戰」成果。

電視媒體影響顯著：

如果我們藉由受訪者平常收看電視新聞的習慣來看傳統上被視為空戰領域的成果，表2呈現了非常引人深思的現象：在所有的電視頻道之中，賴清德在民視觀眾心目中以36.5％對16.8％大勝鄭文燦大約20個百分點！其次是台視／非凡頻道，賴領先了大約10個百分點。在三立和公廣集團頻道賴小輸給鄭，不過差別不大。

鄭文燦大幅領先的則是在東森頻道，鄭40.1％對賴18.8％，年代／壹電視頻道則是鄭41.6％賴24.9％，TVBS頻道鄭35.9％賴21.1％。至於平日不看電視新聞和對這一題無反應的受訪者之中，賴清德以28.6％領先鄭文燦的20.2％。

令人驚訝的倒是最現代化的「雲端作戰」部分，不論是「平時沒有上網習慣、有上網但沒看網路新聞、或是有上網也有看網路新聞習慣」的受訪者，兩人情感溫度計的測量差異都沒有到值得一提的地步。

基本盤氣勢大不相同：

選舉專家們關心的無疑是兩位民進黨要角的基本盤實力：也就是從受訪樣本的政黨認同觀察。不過結果卻讓人跌破眼鏡：表3顯示凡是有政黨認同的民眾，而且不管是認同什麼政黨，賴的人氣都輸給鄭，不同的只是大輸或小輸而已！在認同民進黨和台灣民眾黨的民眾心目中，賴大概輸給鄭七個百分點，其他如國民黨、時代力量、台灣基進黨等差距都在10幾個百分點以上。

賴副總統真正的力量是在「沒有政黨認同的人」！在這群人之中他領先了大約四個百分點，真正做到了把實力藏在平時不問政治的普羅大眾之中。

圖／受訪者的政黨認同與賴鄭人氣比較

而實際上，整體給賴清德的平均分數是6.24（排名第四），而鄭文燦則是6.70（排名第二）。

根據資料進一步計算（如表4），最值得關心的是， 25.2%的人給賴的分數高於鄭；而28.1 %人給鄭的分數高於賴，還有 28.1%給了兩人平手的分數

（另有18.6%的人給兩人的分數都在五分以下，這群人打的分數要比較兩人孰高孰低意義不大，反正都低，所以單獨歸為一類不做比較）。

圖／全體受訪者對於賴鄭好感度人氣比較

註：人氣為依民眾對政治人物好感度測量結果呈現。

2024年民進黨總統初選的提名策略

當我們看到賴和鄭的分數高低比較，雖然只有三個百分點的總體差距，但深入分析後的細部觀察，則讓人好奇，2020年以民調決定總統初選的民進黨，會如何思考2024年的提名策略？

作者洪永泰為台灣大學政治系退休教授、遠見民調首席顧問