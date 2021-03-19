【即時短評】同居事件變爛戲 王定宇鬧劇何時了？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇昨在廣播節目中，對同居疑雲扯出其他女立委反遭批。記者陳正興／攝影
民進黨立委王定宇昨在廣播節目中，對同居疑雲扯出其他女立委反遭批。記者陳正興／攝影

民進黨立委王定宇的「同居門」從緋聞事件變一齣歹戲拖棚的爛戲。王昨天再度語出驚人，想搬出同黨綠委登板救援，卻反遭對方回嗆謊言難圓，綜觀他接連發言，陷入不斷詭辯卻又不斷惹出新危機的輪迴中，何止難堪，連對人最基本的尊重、誠信幾乎全蕩然無存。

身為綠營海派要角，王定宇向來以敢衝、敢鬥性格著稱，在他的字典裡，彷彿沒有「認錯」、「反省」等字眼；不僅談論中共相關議題橫衝直撞，強力操作反中情緒，面對自己疑似緋聞風暴，同樣以一個又一個「話術」，不問是非，只想爭個你死我活。

已婚的王定宇是否與其他女性同居，原是政治人物可受公評之事，周刊雖沒拍到一槍斃命的證據，但王的諸多行徑早已超出一般民眾經驗法則，被質疑不無道理；事情曝光，王定宇一會兒辯稱不住會館是因冷氣太吵，隨即被質疑被拍時是冬天，何須開冷氣？分租說、八千元房租嫌貴等，更都只證明毫無自省能力。

同居風波爆發後，王定宇過去在男女關係的紛紛擾擾，早已耳語不斷，如今他還想拿大學時期的分租來比擬，不僅連黨內同志都挺不下去；持續詭辯的結果，危機沒解除，一再消費女性，更凸顯王本身的沙文心態。

每個政治人物都渴望歷史定位，當提到這個名字時，會讓世人想起什麼政績、貢獻。王定宇若繼續上演詭辯連續劇，只怕未來王定宇最終在歷史上留下的紀錄，是「同居」。

王定宇 民進黨

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