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農產九成銷陸曝險 立委批台農發失職

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
台灣民眾黨立委蔡壁如質疑台農發成立5年來無所作為，全靠農民自行將農產銷陸。（Photo by CEphoto, Uwe Aranas on Wikimedia under CC 2.0）
台灣民眾黨立委蔡壁如質疑台農發成立5年來無所作為，全靠農民自行將農產銷陸。（Photo by CEphoto, Uwe Aranas on Wikimedia under CC 2.0）

台農發公司成立5年毫無功能！台灣民眾黨立委蔡壁如立法院質詢時指出，台灣農產有9成銷往大陸，可見台農發成立5年來無所作為，讓台灣農產外銷「所有水果放同一個籃子裡」。農委會副主委陳駿季則澄清，台農發的外銷任務在於試探海外市場，且還需要時間開拓。

陳駿季18日出席立法院質詢會議，解釋台灣農產品、技術外流對策與外銷策略，立委蔡壁如質疑台農發成立五年來，沒有達成「農產品進出口」、「技術輸出」、「海外投資與資材外銷」等三大核心任務中的任何一項。

此外，蔡壁如指出，台農發核心任務的「技術輸出」顯然與會議目的衝突，並認為台農發拿納稅人的錢，去年卻虧損8,000萬，足佔總資產額的3分之1，農委會與立院卻沒有任何管理與監督的權力。

對此陳駿季回應，台農發的外銷任務在於「試水溫」，對不同國家市場進行嘗試與調查，並強調外銷需要時間，而台農發的技術輸出應是與其他國家對等合作的重要手段，所以「大陸不對等待遇下，有特別防範」。

蔡壁如進一步質疑，台農發的業務發展外銷工作至今，卻讓台灣農產有9成往大陸，質疑台農發不是行銷失利，讓市場全集中到大陸，就是「什麼都不做，全靠農民自己去大陸」，陳駿季則再次強調，外銷市場不是台灣想輸出什麼就輸出什麼，外銷市場開拓需要時間。

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