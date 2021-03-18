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國安局長與前府發言人舌戰 誰是國安風險與漏洞

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通（右）今天到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信質疑他與國安會秘書長顧立雄缺乏外交及國防專長，形成國安風險，兩人唇槍舌戰。圖／取自立法院直播畫面
國安局長陳明通（右）今天到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信質疑他與國安會秘書長顧立雄缺乏外交及國防專長，形成國安風險，兩人唇槍舌戰。圖／取自立法院直播畫面

國安局陳明通今天到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委陳以信質疑他與國安會秘書長顧立雄缺乏外交及國防專長，形成國安風險，兩人唇槍舌戰。陳明通表示，他不同意立委的解讀，所謂領導統御是「謀求於眾、斷在於獨」，他會尊重各部會的專業意見。

陳以信表示，國安會是總統統合國家大政幕僚機構，也是國家安全中樞神經，與國安局同為總統府幕僚單位，總統統合國家安全一政方針主要是國防、外交及兩岸，國安會與國安局長要襄助這項職權，過往擔任這兩項職位者都有相關專長。馬政府開始的國安會秘長是蘇起，屬兩岸專長、國安局長蔡朝明則是國防專業，之後三任國安會秘書長，包括胡維真、袁健生、金溥聰，都是外交專業，最後一任則為國防部長出身的高華柱，同一時間國安局長也都是國防專業。

蔡政府首任國安會秘長是吳釗燮，有外交及兩岸專業，爾後國安會與國安局長一直有國防專業，但現在卻由顧立雄出任國安會秘書長後，其並無外交、國防與兩岸的專業，而陳明通上任後是以兩岸見長，蔡總統在國安會首長任命一點都不專業，輕視國防與外交，將國家安全當兒戲。他也質疑陳明通空有兩岸背景，卻無國防專業，蔡政府目前的國安人事布局，如何面對國安漏洞與風險？

陳明通表示，他不同意立委的解讀，人事任命沒有因為專長問題而有所謂不重視，一個人本身學養可以透過學習，他最早就是一個地方派系人士。立委的解讀太狹礙。國安會開會，國防等各部門都會派人來。所謂領導統御是謀求於眾、斷在於獨，所以要找各部會來再作決策。

陳以信則辯稱，他曾任總統府與國安會發言人，國安公文上前總統前簽章，就是由國安會秘書長或國安局長把關，兩人若不懂相關業務，這是國安風險。陳明通則表示，他不同意立委的解讀。

陳以信追問，陳明通如何補足他不懂的國安業務？陳明通說，會尊重各部會專業意見，但他很清楚，不管是國防或外交，真正威脅國家安全的是對岸。

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