吳淡如女兒爬樹照被酸女版草包 韓國瑜回應了

知名主持人吳淡如近日在臉書分享孩子出遊爬樹的照片，卻被網友用不堪字眼辱罵，還扯爬樹是韓國瑜專利，秀爬樹是「女版草包」；讓她氣得痛批「這種人眼中除了政治還有什麼」，決定提告。高雄市前市長韓國瑜今到吳的臉書留言「政治紛擾、顏色對立，都比不上孩子安全健康重要。偉大的吳媽媽，辛苦了！」

吳淡如常在臉書分享家庭日常，日前Po了一張女兒爬樹的照片，不料竟引來酸民惡言相向「丟臉，穿著裙子爬樹」、「爬樹是韓國瑜專利，妳也秀爬樹照片，我說女版草包是剛好而已」等語，氣得吳淡如揚言提告。

吳淡如說，到今天她才知道為什麼小孩那天不能爬樹，原來韓先生Po了一張樹上的照片，她家沒有電視，現在才恍然大悟。「原來是那一個酸民，他可能不喜歡韓先生，感覺我家孩子剛好在爬樹，就是跟他一體的？我的天呀，這種人眼中除了政治還有什麼。為了政治連一個孩子都不放過。」

吳淡如也批評記者斷章取義，指涉吳回擊批評酸民的言論是齷齪言語，是指向被拿來跟韓比較，「難道沒有看到下面一再出現的髒話？這根本就是公訴罪！而且是用來批評一個兒童！」

吳淡如說，她個人很尊敬韓，任何憑自己的本領成功過的人都有可尊敬之處，人生起起伏伏，絕對不要在一個人低潮的時候去欺負別人！「不管你基於什麼理由喜歡或不喜歡他，我認為他的情商值得尊敬」。