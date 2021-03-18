快訊

社工查訪叫不醒 瘦弱街友一早陳屍北市館前路騎樓

陸籍母子與台籍情侶交換機票入境美國 情節精彩不輸諜報片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不介入黨內鬥爭 朱立倫籲團結：沒有2022就沒有2024

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫今天推出「銀光好居」合作方案，也喊話國民黨內同志應團結共同贏得2022的勝選。記者潘俊宏／攝影
國民黨前主席朱立倫今天推出「銀光好居」合作方案，也喊話國民黨內同志應團結共同贏得2022的勝選。記者潘俊宏／攝影

沉潛一個多月的國民黨前主席朱立倫，今天首度安排媒體公開活動，對於未來動向，朱立倫表示，大家最關心的是國民黨是否能扮演好在野的角色，所以他在這一個月也強力監督執政黨，「我不願意介入黨內紛紛擾擾」。他也強調，現在最重要的是明年的縣市長選戰，沒有2022絕對沒有2024，「如果今天眼睛都看著2024，就沒有2022」。

朱立倫表示，對於所有民眾來說，大家最關心就是國民黨能否能持續扮演好在野黨角色，這一個月他強力監督執政黨，對於執政黨 一些不當和執行不利的政策，包括新南向、缺水缺電、勞保破產、高房價等，執政黨不願意去提的問題，他都代表人民發聲，這才是民眾最關心，也是國民黨支持者希望國民黨扮演角色。

朱立倫強調，他不願意介入黨內的紛紛擾擾，很多人覺得國民黨在內鬥，造成困擾、紛亂，這都是民眾所不希望的。國民黨應該共同強力的監督民進黨，而不是內亂。

朱立倫說，他持續監督民進黨施政，希望國民黨內能合作、團結，就像他今天辦這活動，結合共同理念的團體，為共同的目標來努力，國民黨更是如此。民眾和支持者最討厭看到國民黨內鬥、紛爭，還有國民黨的相互攻擊，「我們絕對不希望看到這樣」，希望大家都能相互合作，而非外界所說國民黨要正面對決，應該全面合作，而非終須一戰。

朱立倫強調，現在大家關心的是2022大選，他到地方去一定會徵詢大家的意見，因為他有擔任黨主席和地方首長的經驗，能夠協助地方首長和有意參選縣市長、議員朋友們，大家能夠支持並整合地方的力量。 他強調，沒有2022，絕對沒有2024，如果今天眼睛都看著2024，就沒有2022。

朱立倫呼籲每一位國民黨重要的朋友，不管是現任、前任主席，「朱立倫責無旁貸，大家也都責無旁貸」，大家要全面合作，不管是高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、黨主席江啟臣江啟臣、智庫副董事長連勝文也好， 大家都能夠正面合作，共同支持參選2022要參選的朋友，2022打贏，國民黨才有未來。

對於連勝文提出黨主席不選總統，朱立倫認為，不必為自己設框架，也不必為他人設限，因為現在民眾所期待的國民黨領導人，就是能夠強力的監督在野黨，並能整合各地、各方力量，贏得2022的地方選舉，「心中沒有2022，絕對不會有2024」。

至於江啟臣提出kingmaker。朱立倫說，每一個想法都要環繞著國民黨如何監督執政黨，如何領導國民黨打贏2022，整合各方力量。他說常聽別人在說，如果有一天媒體的報導理，能少一點談國民黨的內爭內鬥分少，而強調在每一個重要議題上能夠監督執政黨，扮演在野黨的角色，「離我們重新執政就不遠了」

國民黨 朱立倫 江啟臣

延伸閱讀

影／沒有2022就沒有2024 朱立倫喊話國民黨全面合作

參選黨主席？連勝文：一旦下定決心就會往前衝

民進黨：江啟臣別再神隱 支不支持重啟核四講清楚

拚黨主席連任 江啟臣：現在談請假還太早

相關新聞

美與日韓2+2會談 學者：台日安保呼聲將再起

美國與日韓舉行2+2會談，觀察此次對話內容，政大國關中心研究員蔡增家認為，美國可能藉助日本，讓日本與台灣在安全事務上形成某種合作關係，不再像川普政時期總是直接跳上第一線，沉寂已久的「台日安保對話」或形成台日安保機制的呼聲可能再次出現，但日本方面不會直接跟台灣形成「台日安保機制」，而是要求建立「美日台安保對話」，美國必須在裡頭扮演領導角色。

不介入黨內鬥爭 朱立倫籲團結：沒有2022就沒有2024

沉潛一個多月的國民黨前主席朱立倫，今天首度安排媒體公開活動，對於未來動向，朱立倫表示，大家最關心的是國民黨是否能扮演好在...

【聯合開Pod】你給我記者｜中油三接非蓋不可？非核家園的代價 ft.茂臻總

在現實層面上，環保往往是先被妥協的一方。如今「護藻礁」與「用肺發電」成了場雙趨衝突，對於現今的能源政策走向，你會怎麼選擇呢？

【煙霧彈大作戰／上】綠營拋議題轉移公投焦點？國民黨設定戰略「不上鉤」

8月28日將有四大公投案同時登場，「護藻礁」公投近日不斷發酵，令民進黨政府疲於奔命。不過，綠營也釋出不少爭議題。國民黨立院黨團研判，這多半只是民進黨用來轉移公投焦點的煙霧彈，國民黨原則上不會隨之起舞。不過黨團仍擔心，如果有「自走砲」掉入陷阱，確實還是可能讓民進黨撿到槍，從而達到其戰略目的。

影／沒有2022就沒有2024 朱立倫喊話國民黨全面合作

國民黨前主席朱立倫今天推「銀光好居」合作方案，期待藉由社會各團體一起解決高齡照護及居住問題。朱立倫同時也對近日參選黨主席...

民進黨助陳柏惟挺過罷免 刪Ｑ總部籲鄉親挺身抗大鯨魚

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過第一階段，第二階段連署中。據轉述，民進黨秘書長昨天在民進黨中常會中表示，民進黨與中部地區黨公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。