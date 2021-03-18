不介入黨內鬥爭 朱立倫籲團結：沒有2022就沒有2024

沉潛一個多月的國民黨前主席朱立倫，今天首度安排媒體公開活動，對於未來動向，朱立倫表示，大家最關心的是國民黨是否能扮演好在野的角色，所以他在這一個月也強力監督執政黨，「我不願意介入黨內紛紛擾擾」。他也強調，現在最重要的是明年的縣市長選戰，沒有2022絕對沒有2024，「如果今天眼睛都看著2024，就沒有2022」。

朱立倫表示，對於所有民眾來說，大家最關心就是國民黨能否能持續扮演好在野黨角色，這一個月他強力監督執政黨，對於執政黨 一些不當和執行不利的政策，包括新南向、缺水缺電、勞保破產、高房價等，執政黨不願意去提的問題，他都代表人民發聲，這才是民眾最關心，也是國民黨支持者希望國民黨扮演角色。

朱立倫強調，他不願意介入黨內的紛紛擾擾，很多人覺得國民黨在內鬥，造成困擾、紛亂，這都是民眾所不希望的。國民黨應該共同強力的監督民進黨，而不是內亂。

朱立倫說，他持續監督民進黨施政，希望國民黨內能合作、團結，就像他今天辦這活動，結合共同理念的團體，為共同的目標來努力，國民黨更是如此。民眾和支持者最討厭看到國民黨內鬥、紛爭，還有國民黨的相互攻擊，「我們絕對不希望看到這樣」，希望大家都能相互合作，而非外界所說國民黨要正面對決，應該全面合作，而非終須一戰。

朱立倫強調，現在大家關心的是2022大選，他到地方去一定會徵詢大家的意見，因為他有擔任黨主席和地方首長的經驗，能夠協助地方首長和有意參選縣市長、議員朋友們，大家能夠支持並整合地方的力量。 他強調，沒有2022，絕對沒有2024，如果今天眼睛都看著2024，就沒有2022。

朱立倫呼籲每一位國民黨重要的朋友，不管是現任、前任主席，「朱立倫責無旁貸，大家也都責無旁貸」，大家要全面合作，不管是高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、黨主席江啟臣江啟臣、智庫副董事長連勝文也好， 大家都能夠正面合作，共同支持參選2022要參選的朋友，2022打贏，國民黨才有未來。

對於連勝文提出黨主席不選總統，朱立倫認為，不必為自己設框架，也不必為他人設限，因為現在民眾所期待的國民黨領導人，就是能夠強力的監督在野黨，並能整合各地、各方力量，贏得2022的地方選舉，「心中沒有2022，絕對不會有2024」。

至於江啟臣提出kingmaker。朱立倫說，每一個想法都要環繞著國民黨如何監督執政黨，如何領導國民黨打贏2022，整合各方力量。他說常聽別人在說，如果有一天媒體的報導理，能少一點談國民黨的內爭內鬥分少，而強調在每一個重要議題上能夠監督執政黨，扮演在野黨的角色，「離我們重新執政就不遠了」