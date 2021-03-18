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影／沒有2022就沒有2024 朱立倫喊話國民黨全面合作
國民黨前主席朱立倫今天推「銀光好居」合作方案，期待藉由社會各團體一起解決高齡照護及居住問題。朱立倫同時也對近日參選黨主席與2024總統人選表示，無論是韓國瑜市長、江啟臣主席、趙少康董事長、連勝文先生或是任何有意參選的黨內同志，應該共同合作一致幫助黨內勝選2022，才有可能勝選2024領導台灣。
朱立倫受訪表示，執政黨最近有許多錯誤或執行不力的政策，包括新南向、缺水缺電、勞保破產、高房價等等居住問題，有不少民眾及支持者希望國民黨能幫忙解決，國民黨應該放下任何黨內紛爭，為人民發聲，腳踏實地先聚焦在2022的地方選舉，黨內先能全面團結合作2024才有希望。
朱立倫表示自己對團結勝選責無旁貸，也喊話黨內先進與可能的人選都應以國民黨勝選為考量，一起為團結合作先讓國民黨贏得2022的選舉。
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