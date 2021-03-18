民進黨助陳柏惟挺過罷免 刪Ｑ總部籲鄉親挺身抗大鯨魚

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過第一階段，第二階段連署中。據轉述，民進黨秘書長昨天在民進黨中常會中表示，民進黨與中部地區黨公職都會全力協助陳柏惟因應此一罷免案。對此，刪Ｑ總部表示，任何人支持或反對都予以尊重，政治是眾人之事，但是民進黨如果要跟欺騙選民、政見跳票的立委走在一起，面對這樣是非不分的政黨，總部無法予以尊重。

據轉述，林錫耀指出，國民黨的策略應該會以罷免陳柏惟為主，之後才會處理綠委吳思瑤罷免案；民進黨會全力協助陳柏惟，中部地區的黨公職也會全力協助以因應這個罷免活動；止於要以何種形式挺陳柏惟，是否比照黃捷模式，則未多做說明細節。

刪Ｑ總部指出，民進黨將範圍擴大到「中部地區」黨公職，儼然是將戰場擴大到台中第二選區之外；民進黨先是派了一位高雄空降的人到第二選區參選，後又要求非選區內的黨公職一同加入反對罷免的活動，完全不尊重台中第二選區民眾的意志與心聲，總部感到十分遺憾。

雖然不理解民進黨為何介入，但是罷免陳柏惟無關藍綠、沒有統獨問題，所以也盼民進黨三思而後行，是否要介入此次公民行動，並且支持一個政見跳票、無心服務地方、背棄人民食安健康、刻意分裂族群造成對立、立院發言荒腔走板等問題的立委。

刪Ｑ總部強調，「自始至終我們都是小蝦米對抗大鯨魚，現在有更大隻的鯨魚加入戰場，勢必需要更多的小蝦米們加入罷免行列來與之抗衡。」因為背後有在地鄉親當靠山，同時也呼籲選區鄉親勇敢站出來，將手中寶貴的連署書提供給罷免總部，今年暑假要讓這位不適任的立委離開立法院。