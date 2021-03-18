快訊

社工查訪叫不醒 瘦弱街友一早陳屍北市館前路騎樓

陸籍母子與台籍情侶交換機票入境美國 情節精彩不輸諜報片

參選黨主席？連勝文：一旦下定決心就會往前衝

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

國民黨主席選舉逐漸白熱化，國民黨智庫副董事長連勝文動向備受注目。對於黨內針對他是否參選黨主席的各方意見，他今天上午出席籃球活動時受訪表示說，自己一旦下定決心就會往前衝，這沒有什麼支持或反對的問題，就盡力爭取黨員支持，爭取為黨服務的機會。

媒體詢問，連決定參選關鍵在於與江啟臣兩岸路線不同？連勝文表示，黨內同志有對事情有不同的看法，做法也不同，但最重要的是，黨員認為哪一種想法、做法比較適合國民黨發展，個人問題不是很重要。

至於何時正式宣布是否參選，連勝文說，他每天都在和不同朋友接觸，蒐集基層黨員和關心國民黨朋友的意見也是重要的一環。對於外界勸進，他說，既然要爭取為黨服務的機會，就來詢問大家的想法，他不認為要用勸進兩字來形容，國民黨不要再搞這一套了。

而今天國民黨前主席朱立倫年後首度露面，對於朱參選主席的想法，連勝文笑說，自己沒辦法回答，但如果大家都能夠在不同領域幫國民黨爭取民眾支持，分進合擊是好事。選情熱，表示大家都關心這個政黨。

由於黨主席江啟臣可能在5月宣布請假投入黨主席選舉，連勝文若確定參選，何時辭掉智庫副董事長的職位？連說，只要在這個位子上努力的一天，都會努力做，該做的就會努力做，不該做就會停止。

國民黨 連勝文

延伸閱讀

連戰震怒推連勝文選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關

連勝文：港人期待民主直選 大陸當局應再思考

江趙結盟？連勝文：若此事為真 國民黨將再次分裂

「專職黨主席」主張遭質疑 連勝文：認同理念的人自然會支持

相關新聞

美與日韓2+2會談 學者：台日安保呼聲將再起

美國與日韓舉行2+2會談，觀察此次對話內容，政大國關中心研究員蔡增家認為，美國可能藉助日本，讓日本與台灣在安全事務上形成某種合作關係，不再像川普政時期總是直接跳上第一線，沉寂已久的「台日安保對話」或形成台日安保機制的呼聲可能再次出現，但日本方面不會直接跟台灣形成「台日安保機制」，而是要求建立「美日台安保對話」，美國必須在裡頭扮演領導角色。

不介入黨內鬥爭 朱立倫籲團結：沒有2022就沒有2024

沉潛一個多月的國民黨前主席朱立倫，今天首度安排媒體公開活動，對於未來動向，朱立倫表示，大家最關心的是國民黨是否能扮演好在...

【聯合開Pod】你給我記者｜中油三接非蓋不可？非核家園的代價 ft.茂臻總

在現實層面上，環保往往是先被妥協的一方。如今「護藻礁」與「用肺發電」成了場雙趨衝突，對於現今的能源政策走向，你會怎麼選擇呢？

【煙霧彈大作戰／上】綠營拋議題轉移公投焦點？國民黨設定戰略「不上鉤」

8月28日將有四大公投案同時登場，「護藻礁」公投近日不斷發酵，令民進黨政府疲於奔命。不過，綠營也釋出不少爭議題。國民黨立院黨團研判，這多半只是民進黨用來轉移公投焦點的煙霧彈，國民黨原則上不會隨之起舞。不過黨團仍擔心，如果有「自走砲」掉入陷阱，確實還是可能讓民進黨撿到槍，從而達到其戰略目的。

影／沒有2022就沒有2024 朱立倫喊話國民黨全面合作

國民黨前主席朱立倫今天推「銀光好居」合作方案，期待藉由社會各團體一起解決高齡照護及居住問題。朱立倫同時也對近日參選黨主席...

民進黨助陳柏惟挺過罷免 刪Ｑ總部籲鄉親挺身抗大鯨魚

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過第一階段，第二階段連署中。據轉述，民進黨秘書長昨天在民進黨中常會中表示，民進黨與中部地區黨公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。