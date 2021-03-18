參選黨主席？連勝文：一旦下定決心就會往前衝

國民黨主席選舉逐漸白熱化，國民黨智庫副董事長連勝文動向備受注目。對於黨內針對他是否參選黨主席的各方意見，他今天上午出席籃球活動時受訪表示說，自己一旦下定決心就會往前衝，這沒有什麼支持或反對的問題，就盡力爭取黨員支持，爭取為黨服務的機會。

媒體詢問，連決定參選關鍵在於與江啟臣兩岸路線不同？連勝文表示，黨內同志有對事情有不同的看法，做法也不同，但最重要的是，黨員認為哪一種想法、做法比較適合國民黨發展，個人問題不是很重要。

至於何時正式宣布是否參選，連勝文說，他每天都在和不同朋友接觸，蒐集基層黨員和關心國民黨朋友的意見也是重要的一環。對於外界勸進，他說，既然要爭取為黨服務的機會，就來詢問大家的想法，他不認為要用勸進兩字來形容，國民黨不要再搞這一套了。

而今天國民黨前主席朱立倫年後首度露面，對於朱參選主席的想法，連勝文笑說，自己沒辦法回答，但如果大家都能夠在不同領域幫國民黨爭取民眾支持，分進合擊是好事。選情熱，表示大家都關心這個政黨。

由於黨主席江啟臣可能在5月宣布請假投入黨主席選舉，連勝文若確定參選，何時辭掉智庫副董事長的職位？連說，只要在這個位子上努力的一天，都會努力做，該做的就會努力做，不該做就會停止。