快訊

被日媒大爆婚變後 媒體人洩福原愛近況與內幕

評／政治凌駕專業？高雄槍擊案後，地方首長「指揮」檢察官辦案？

美中2+2 陳明通：台海、南海議題美勢必劃清底限

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通（右）上午首度到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委江啟臣質詢時，兩人都是學者出身，質詢與答詢時互相夾雜英文專用名詞，言語交鋒。圖／取自立法院直播畫面
國安局長陳明通（右）上午首度到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委江啟臣質詢時，兩人都是學者出身，質詢與答詢時互相夾雜英文專用名詞，言語交鋒。圖／取自立法院直播畫面

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日在阿拉斯加與中共中央政治局委員楊潔篪會面，這是拜登政府執政後兩國高層首次會晤。國家安全局長陳明通研判，拜登政府某種程度傳承川普政府的特色，感受北京是競爭對手，試圖改變美國二戰以來所主導的國際政治遊戲規則。今日的兩國高層會面，美方在如台海、南海議題等，會表達既有立場，劃清底限，但也會釋放出一些必須合作的訊息，如全球化方面議題。

陳明通上午首度到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委江啟臣質詢時，因兩人都是學者出身，質答夾雜英文專用名詞，言語交鋒。江啟臣要求陳明通預判與評估今日美「中」會否談及台灣、台海問題。

陳明通表示，中美雙方碰頭時，台海與香港議題都會觸及，但美方已表達清楚立場，不管與日本或韓國的2+2，在人權等議題上，一定會表達傳統立場。他說，拜登政府某種程度傳承川普政府的特色，就是感受到北京是競爭對手，試圖改變美國二戰以來所主導的國際政治遊戲規則，如在南海議題等許多議題的衝撞等。

江啟臣說問，這項會談是美國與中共合作的開端，還是畫清彼此紅線？陳明通說，其中有多個層次，在既有立場、台海、南海議題等，美國當然會表達立場，可以說是畫清紅線，「可以這麼講」。但也會釋放出一些必須合作的訊息，如氣候變遷議題。

江啟臣追問說，但在台海議題美中有合作空間嗎？陳明特別表示，是全球化方面議題可以合作。而雙方第一輪就是各自表達立場。

陳明通 台海 江啟臣

延伸閱讀

談美中會面／陳明通：台灣作為新興民主國家 民主化受肯定

拜登批蒲亭干預美大選 俄羅斯召回駐美大使

江啟臣呼籲凍結三接站開發案 828公投再作決定

美墨邊界移民激增挨批 拜登喊話「別來美國」

相關新聞

同居疑雲 王定宇自爆老婆嗆他五個字

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳爆出同居疑雲，對於為什麼另一半遲遲沒有出來幫他做澄清，王定宇表示，太太希望保有她的隱...

參選黨主席？連勝文：一旦下定決心就會往前衝

國民黨主席選舉逐漸白熱化，國民黨智庫副董事長連勝文動向備受注目。對於黨內針對他是否參選黨主席的各方意見，他今天上午出席籃...

美中2+2 陳明通：台海、南海議題美勢必劃清底限

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日在阿拉斯加與中共中央政治局委員楊潔篪會面，這是拜登政府執政後兩國高層...

帛琉可以小三通不行？陳時中：因為零確診

台帛旅遊泡泡拍板定案4月1日首航，但小三通去年因為疫情暫停運作至今未開放，廈門台商協會近日致函政府相關單位及民意代表，衛...

影／同居疑雲 王定宇首談顏若芳

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳爆出同居疑雲，王定宇上午在廣播節目上談到顏若芳，表示顏對他而言是哥兒們；至於為什麼另...

談美中會面／陳明通：台灣作為新興民主國家 民主化受肯定

國家安全局長陳明通今天上午到立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。陳明通會前受訪表示，台灣在亞太地區的地緣戰略或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。