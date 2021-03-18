美中2+2 陳明通：台海、南海議題美勢必劃清底限
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日在阿拉斯加與中共中央政治局委員楊潔篪會面，這是拜登政府執政後兩國高層首次會晤。國家安全局長陳明通研判，拜登政府某種程度傳承川普政府的特色，感受北京是競爭對手，試圖改變美國二戰以來所主導的國際政治遊戲規則。今日的兩國高層會面，美方在如台海、南海議題等，會表達既有立場，劃清底限，但也會釋放出一些必須合作的訊息，如全球化方面議題。
陳明通上午首度到立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委江啟臣質詢時，因兩人都是學者出身，質答夾雜英文專用名詞，言語交鋒。江啟臣要求陳明通預判與評估今日美「中」會否談及台灣、台海問題。
陳明通表示，中美雙方碰頭時，台海與香港議題都會觸及，但美方已表達清楚立場，不管與日本或韓國的2+2，在人權等議題上，一定會表達傳統立場。他說，拜登政府某種程度傳承川普政府的特色，就是感受到北京是競爭對手，試圖改變美國二戰以來所主導的國際政治遊戲規則，如在南海議題等許多議題的衝撞等。
江啟臣說問，這項會談是美國與中共合作的開端，還是畫清彼此紅線？陳明通說，其中有多個層次，在既有立場、台海、南海議題等，美國當然會表達立場，可以說是畫清紅線，「可以這麼講」。但也會釋放出一些必須合作的訊息，如氣候變遷議題。
江啟臣追問說，但在台海議題美中有合作空間嗎？陳明特別表示，是全球化方面議題可以合作。而雙方第一輪就是各自表達立場。
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