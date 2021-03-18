談美中會面／陳明通：台灣作為新興民主國家 民主化受肯定

國家安全局長陳明通今天上午到立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。陳明通會前受訪表示，台灣在亞太地區的地緣戰略或民主價值，都受到相當肯定，在自由世界對專制民主對抗過程中，台灣扮演重要角色，台灣作為一個「新興民主國家」，方方面面，是我國過去在民主化、產業升級努力得來的。他說，美國強調台美關係的重要，是對我們作為民主價值認知的肯認，而我們一定要團結起來，對極權專制抗敵。

陳明通上午首度到立法院備詢，他除對前局長、現任國防部長邱國正昨日一番面對敵軍攻台要「打多久我們陪多久」的說法表達贊同外，強調重點在如何保衛我們的國家外，面對其他業務詢問都頗為低調。

國台辦日前卻突然宣布對台「農林22條措施」，聲稱將支持台人與台資企業在中國農業與林業領域發展，並鼓勵赴中投資畜牧水產養殖業。此舉是否在攏絡農民？中共所謂惠台措施，包括過去的31條、26條到現在的22條，他的感覺是「滿天全金條、要拿沒半條（台語）」。

而對於美國印太司令日前宣稱台灣六年內將面對中共重大威脅，陳明通說，國家局對這些情資會密切注意，而相關談話重點是美國強調台美關係的重要，是對我國作為民主價值認知的肯認，一定要團結起來，對極權專制抗敵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日在阿拉斯加與中共中央政治局委員楊潔篪會面，這是拜登政府執政後兩國高層首次會晤。陳明通表示，台灣在亞太地區不管是地緣戰略或民主價值，都受到相當肯定，在自由世界對專制民主對抗過程中，台灣扮演重要角色，台灣作為一個新興民主國家，方方面面，如防疫成就，都受到世界肯定，台灣今受到這麼大國際矚目，這是我國過去在民主化、產業升級努力得來的。