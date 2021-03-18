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同居疑雲 王定宇自爆老婆嗆他五個字

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委王定宇。記者陳正興／攝影
民進黨立委王定宇。記者陳正興／攝影

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳爆出同居疑雲，對於為什麼另一半遲遲沒有出來幫他做澄清，王定宇表示，太太希望保有她的隱私權，甚至他也有與老婆討論過，但老婆回他說，「你不要叫我！」

王定宇今接受廣播電台專訪，被問及為什麼妻子至今尚未出來幫忙澄清，王定宇表示，他自己認為不應該，因為在事件爆發的前一個星期，無論他講什麼，跟媒體如何報導，或者某些人怎麼去解釋這件事情根本無關。

王定宇並指出，他承認自己是臉書重度使用者，卻很少po出家人正臉的相片，假如真的po到家人，也會改成卡通版的黑白相片，原因是小孩子長大了，太太也希望保有她的隱私權，所以像這樣的事情，他出來做說明就好，不用拖著老婆出來演那一齣，尤其他與顏若芳並非當真有什麼，而太太也不喜歡這個樣子。

主持人則追問是不是有跟太太討論過，讓她出來幫忙澄清。王定宇回答，他是有跟太太說，一般這種事情，都會夫妻一起出來面對，不過太太則回他，「你不要叫我！」王定宇說，自己做的事情，自己把他解釋清楚就好。

王定宇 顏若芳 民進黨

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