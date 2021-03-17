賴陳柯鄭同台！賴清德、柯文哲兩握手 陳時中撇沒呼聲高

副總統賴清德、台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦等人，今同台出席全國夜市商圈產業聯盟春酒，儘管賴柯今年二二八無緣同台，不過今天賴清德、柯文哲不僅合體，還兩度握手，賴清德先伸出手，柯文哲也回應，兩人互動不錯，甚至大合照時，柯賴原本要並肩而坐，最後安排由寧夏夜市前理事長林定國坐在兩人中間。

全國夜市商圈產業聯盟今晚在圓山飯店舉辦春酒，賴清德、陳時中、柯文哲、鄭文燦、內政部長徐國勇、副市長黃珊珊、民進黨台北市黨部主委吳怡農、立委吳思瑤等人出席，鄭文燦、陳時中因另有公務，提早、晚到會場，與柯文哲行程錯開。

由於這場春酒，除國民黨立委蔣萬安外，多位參選台北市長呼聲高的人選，幾乎都到場，包括陳時中、黃珊珊、吳怡農、吳思瑤等人，媒體也問陳時中，這些人中是否他呼聲最高？陳時中則回應，「沒有，我沒有呼聲最高，呼聲比我高的人很多。」陳時中則表示，他之所以出席，是因去年要求夜市協助標示，非常感謝夜市攤商的配合。

至於柯文哲到場時，主辦單位安排柯與深陷罷免風波的立委吳思瑤並肩而坐，兩人不斷交頭接耳，互動熱絡，吳思瑤會後受訪表示，兩人聊到士林北投科學園區招商，柯希望吳可以協助北市府，與經濟部、科技部協調，吳思瑤也透露，柯也主動提到罷瑤，柯文哲鼓勵她「那個沒有問題啦！」