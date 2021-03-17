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趙少康不滿中常會亂放話 林金結：我沒有指名道姓
據媒體報導，身兼國民黨政策會副執行長的中常委林金結今天在常會中發言，指2022九合一選舉勝負未定，黨內就有人喊話選2024總統，「希望江啟臣與少康兄溝通」；趙少康表示，特定國民黨中常委把砲口對內，分化國民黨團結，讓民進黨見縫插針，才讓外界看笑話。不過，林金結澄清他沒有提到「趙少康」，強調自己沒有指名道姓。
林金結解釋，他是在中常會表示，現在已經有人表態要選2024，大家都知道是誰，但2022都還沒打贏，就要選2024，那不是很好笑嗎？林金結強調，他提出這個意見，但並沒有指名道姓，但旁邊就有人說是趙少康，可是自己並沒有講出名字。
趙少康回應，自己是為了對抗民進黨霸道，為台灣人民、為國民黨重新贏回執政權而戰，怎麼會讓外界看笑話？他並點出，特定國民黨中常委把砲口對內，分化國民黨團結，讓民進黨見縫插針，才讓外界看笑話。
為黨內團結，趙少康對放話文化特別不滿，呼籲黨內人士不要一天到晚放話來放話去，甚至成為特定人的打手，幕後主導者應該自己站出來說清楚講明白，怎麼為國民黨贏回政權。
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