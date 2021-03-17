耗水費要來了！經濟部擬枯水期收費、不同行業費率差異化
我國水情嚴峻，行政院表示，經濟部目前已研擬耗水費徵收辦法草案，初步規劃朝枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動。
經濟部水利署明將赴行政院會報告「抗旱整備與應變」。行政院指出，報告中指出，過去 4 年政府於前瞻計畫投入 287 億元辦理水資源建設，其中桃園支援新竹備援幹管、防災備援水井及伏流水等多項建設，於本次枯旱適時發揮功能，有效延長水庫供水時程。
但因降雨持續偏少，行政院說，為因應進入豐水期以後如降雨持續偏少之最壞情境，經濟部必須提前部署做更好的準備，因此規劃推動抗旱水源2.0 計畫，再進一步強化整備水情燈號黃燈以下地區抗旱水源，包含強化區域調度、伏流水開發、淨水廠周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等工作，可增加每日16.8萬噸水源，相當於苗栗地區用水 7 成。
此外，為達節約用水目的，行政院指出，經濟部目前已研擬耗水費徵收辦法草案，初步規劃朝枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動。
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