美日會談確認台海和平重要性 外交部：歡迎並由衷感謝
美國日本16日舉行「2+2會議」並發表聯合聲明，強調美日均重視台海穩定，外交部今天表示，外交部高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。
外交部表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）3月16日與日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫舉行「美日安全諮商會議」，並於會後發布聯合聲明強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」及「反對中國企圖片面改變東海與南海現狀」等友我立場，外交部高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。
外交部表示，我國政府將在既有良好基礎上持續與美國、日本及理念相近國家緊密合作，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。
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