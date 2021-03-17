延不延續？促轉會：工作應繼續 但不可能無限延長

促轉會延長任期五月將屆滿，行政院長蘇貞昌昨在立院答詢表示，會支持促轉會延續。促轉會今發出聲明，列出下一階段須落實執行的五項重點工作，並表示，轉型正義工作應持續進行，但促轉會有一定的任務期間，不可能無限延長。

蘇貞昌昨率內閣官員赴立法院施政報告並備詢。民進黨立委鄭運鵬質詢時詢問促轉會今年是否有望再延任，蘇貞昌表示，幾十年的威權統治，不可能促轉會二、三年間就能做完任務，促轉會延續任務從規劃到執行都要更充實。

促轉會今表示，蘇貞昌於立法院答詢時指出，促轉工作從規劃到執行都要更充實，政院發言人羅秉成也表示促轉會應妥為研擬、建構促進轉型正義的法制工程，並就已規劃事項協調相關部會辦理。促轉會指出，近三年來，促轉會馬不停蹄進行轉型正義的任務規劃，而下一階段轉型正義工程的重點應該在於落實與執行。​

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促轉會認為，台灣的轉型正義必須持續落實與執行的重要工作，包括，壓迫體制的釐清與究責、​平復國家不法​、清除威權象徵，尤其是中正紀念堂的轉型​、受難者的照顧與賠償​，以及不義遺址的保存​

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促轉會認為，不同性質的工作，應該有不同的處理路徑。其中，需二級獨立機關來推動執行或協調者，在一定期間內，仍宜由專責機關辦理。另外，若適合由現行部會執行者，則應完備法制的建立，協調由各該部會配合辦理。​

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促轉會指出，為推進到下一階段，此刻必須先完成法制工作與機關協調，前者如組織轉型所需要的修法、權利回復條例草案的推動；後者如已完成專法草案的不義遺址業務丶受難者照顧服務的協調部會配合辦理等。​

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促轉會表示，轉型正義工作應持續進行，但促轉會有一定的任務期間，不可能無限延長。促轉會將積極進行轉型正義事項從規劃到執行的轉型準備，未來也會持續加強機關協調，與各個部會一同努力。​