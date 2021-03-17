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民進黨下鄉說明會下月啟動 分3層次全台辦超過300場

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報系資料照
蔡英文總統。圖／本報系資料照

民進黨「台灣政進步，向您報進度」施政說明會將在下月11日登場。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨規畫施政說明會的目的，是因蔡英文總統領導的執政團隊將滿5年，民進黨黨中央擬藉由「從政公職首發場」、「社團菁英領袖場」及「全國地方基層幹部場」三種形式，下鄉走入基層向國人報告政績、意見交換；據悉，蔡總統也將親自出席部分場次。

謝佩芬表示，說明會重點將聚焦蔡總統與民進黨執政團隊，目前推動的各項施政的績效與進度，並以口語、平面文宣、影片的方式說明重要的施政議題，讓基層民眾及社團菁英幹部充分瞭解，政府現在各項施政的進度，也可藉此釐清因網路錯假訊息或坊間耳語，而對民進黨施政產生誤解。

謝佩芬說，「從政公職首發場」預計於4月11日舉辦，邀請的對象以黨籍縣市長、立法委員、縣市議員、鄉鎮長為主；「社團菁英領袖場」的說明對象，則是以專業公會、商業公會、四大社團、工業區、同鄉會等相關社團核心幹部；「全國地方基層幹部場」辦理的時間，預計從四月中旬到七月中旬，以黨籍立法委員與縣市議員選區執行規劃，估計共305場。

一位身兼中常委的綠委轉述，說明會並非針對藻礁等特定議題而舉辦，所談論的議題會更廣泛，也是本來就在規畫當中，一方面針對政績要論述，另一方面也讓支持者有信心；而黨秘書長林錫耀在中常會中也表示，根據相關民調，目前民進黨支持度還是超過國民黨的，不過最近幾個公投議題，的確讓支持者比較憂慮，所以包括政績看板、舉辦說明會還是都是有必要進行的。

民進黨 謝佩芬 蔡英文

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