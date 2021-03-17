快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籲嘉義「中正路」改名 台灣基進選上議員設促轉小組

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
台灣基進黨嘉義黨部今上午到嘉義火車站，強調「中正路」應該改名。記者林伯驊／翻攝
台灣基進黨嘉義黨部今上午到嘉義火車站，強調「中正路」應該改名。記者林伯驊／翻攝

台灣基進黨嘉義黨部今天指出嘉義火車站曾為228事件刑場，且前方「中正路」就是以當初下令槍決的蔣中正來命名，應該改名，將推派競選下屆嘉市東、西區市議員，若當選將籌設「促進轉型正義小組」，全面檢視威權象徵、回復受難者名譽等，推動地方轉型正義工程。

基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤透露，預計今年7月公布欲投入東區、西區市議員選戰的2名人選，以在地人才為主，也不排除外地優秀人才；是否親自披掛上陣？他強調一切依黨的安排為主。

嘉市議會秘書長張元厚表示，工作小組屬任務編組，若要成立需先由議員寫提案表，有其他議員附議，經大會討論無異議就可通過，通常提案者為小組召集人。

翁渙瑤今天上午率4名成員在嘉義火車站前廣場高舉對聯布條，包括「本土菁英不長命，獨裁惡名遺百年」，橫批「改路名祭英靈」；翁強調，嘉義車站在74年前是國民黨政府用來屠殺台灣人的刑場，下令槍決的國民黨主席蔣中正，如今成為路名，「中正路」正對嘉義車站，讓受難者家屬情何以堪，也是對有民主聖地稱號的嘉義最大諷刺。

翁渙瑤指出，轉型正意要從路名開始，「改掉中正路就是嘉義民主的最大一步」，嘉義黨部去年4月也曾經發文籲嘉義車站應成為不義遺址，讓歷史可以傳承下去。至於中正路要改為什麼，翁認為應由嘉義人決定。

台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤（右）表示今年7月公布競選嘉義市東、西區議員的2名人選。記者林伯驊／翻攝
台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤（右）表示今年7月公布競選嘉義市東、西區議員的2名人選。記者林伯驊／翻攝

嘉義 火車站 基進黨

相關新聞

籲嘉義「中正路」改名 台灣基進選上議員設促轉小組

台灣基進黨嘉義黨部今天指出嘉義火車站曾為228事件刑場，且前方「中正路」就是以當初下令槍決的蔣中正來命名，應該改名，將推...

總統府歡迎帛琉總統惠恕仁訪台 蔡英文3月30日設宴接待

台帛旅遊泡泡吹成，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）預計於本月28日訪台。總統府發言人張惇涵今天...

8月公投案 民眾黨成立公投專案小組

民眾黨今舉行黨政聯繫會議，據發言人張清俊轉述，黨主席柯文哲在會中裁示，面對8月份的4公投，民眾黨將成立公投專案小組，由民...

小三通20周年能重啟？ 陳時中：疫苗打不夠開放有風險

今年適逢兩岸小三通二十周年，但因遇新冠肺炎疫情，小三通停止運作至今，廈門台商協會近日致函政府相關單位及民意代表，請求協助...

外交部長承認今早與巴拉圭熱線 吳釗燮：討論防疫措施

新冠肺炎疫苗全球瘋搶，外傳我國同意將和美國談妥的2百萬劑AZ疫苗轉讓給友邦巴拉圭救急，指揮中心指揮官陳時中今上午澄清，「...

未報王定宇緋聞NCC請三立說明 立委要求以福原愛比較

已婚民進黨立委王定宇和黨發言人顏若芳遭爆同居，三立新聞台對此新聞卻隻字未提。NCC主委陳耀祥今天在立法院備詢時表示，NC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。