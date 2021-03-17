籲嘉義「中正路」改名 台灣基進選上議員設促轉小組

台灣基進黨嘉義黨部今天指出嘉義火車站曾為228事件刑場，且前方「中正路」就是以當初下令槍決的蔣中正來命名，應該改名，將推派競選下屆嘉市東、西區市議員，若當選將籌設「促進轉型正義小組」，全面檢視威權象徵、回復受難者名譽等，推動地方轉型正義工程。

基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤透露，預計今年7月公布欲投入東區、西區市議員選戰的2名人選，以在地人才為主，也不排除外地優秀人才；是否親自披掛上陣？他強調一切依黨的安排為主。

嘉市議會秘書長張元厚表示，工作小組屬任務編組，若要成立需先由議員寫提案表，有其他議員附議，經大會討論無異議就可通過，通常提案者為小組召集人。

翁渙瑤今天上午率4名成員在嘉義火車站前廣場高舉對聯布條，包括「本土菁英不長命，獨裁惡名遺百年」，橫批「改路名祭英靈」；翁強調，嘉義車站在74年前是國民黨政府用來屠殺台灣人的刑場，下令槍決的國民黨主席蔣中正，如今成為路名，「中正路」正對嘉義車站，讓受難者家屬情何以堪，也是對有民主聖地稱號的嘉義最大諷刺。