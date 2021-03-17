8月公投案 民眾黨成立公投專案小組

民眾黨今舉行黨政聯繫會議，據發言人張清俊轉述，黨主席柯文哲在會中裁示，面對8月份的4公投，民眾黨將成立公投專案小組，由民眾黨立委張其祿擔任召集人。

張清俊表示，民眾黨認為這次公投的議題，有很多資訊都沒有被完整的揭露，認為如果讓民眾可以更了解公投的題目、細節和內容，才會讓公投顯得更有實質的意義。

他表示，不過很可惜的是，藍綠輪流執政，在意識形態上做動員對抗，民眾黨很擔心，公投沒辦法被理性討論，最後也很難有解決的方案，反而是撕裂社會，所以民眾黨秉持理性務實的原則，希望強力監督執政黨，以提出有效的對策、對案為目標來進行。

據了解，民眾黨日前於天然台湘菜館舉行中央委員會春酒，已討論到公投投票意向。據悉，現場由民眾黨立委蔡壁如負責報告，並表明民眾黨一直以來在萊豬議題上要求「清楚標示、源頭管理」，且當初積極參與反萊豬遊行，在相關議題上立場堅定，將在公投中投下同意票。另外，民眾黨也積極支持藻礁保育，並積極協助環團連署公投，亦將投下同意票。

然而在核四的議題上，黨內人士指出，民眾黨目前定調反對，將不會支持重啟核四。但民眾黨主席柯文哲也在席間要求，希望黨內能盡快組織論述，若確定不支持重啟核四，應有清楚的論述，也應當有明確的態度，到底民眾黨是擁核，還是反核，要盡快對民眾說明清楚。