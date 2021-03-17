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未報王定宇緋聞NCC請三立說明 立委要求以福原愛比較
已婚民進黨立委王定宇和黨發言人顏若芳遭爆同居，三立新聞台對此新聞卻隻字未提。NCC主委陳耀祥今天在立法院備詢時表示，NCC向來尊重新聞自由，並不會主動調查。不過有民眾檢舉三立沒有播報立委王定宇的租屋事件，NCC已發函要求三立說明。
國民黨立委林為洲則進一步要求，台日桌球界金童玉女江宏傑與福原愛日前也驚傳婚變，請NCC做一份該台報導福原愛與報導王定宇的頻率次數比較。
國民黨立委洪孟楷今在立院交通委員會質詢時，質疑過去NCC對各新聞台報導特定人物都有觀測，也要求電視台改善，但上周某立委（王定宇）新聞非常熱門，他個人對委員私德沒有意見，但三立新聞台卻沒報導，傳言因該委員與該台高層關係良好，所以下令旗下新聞台不報導。
國民黨立委賴士葆上午受訪時表示，NCC對中天關台態度強硬，這次對某些電視台沒報王定宇的新聞卻是軟趴趴，態度截然不同，當然會被批評。
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