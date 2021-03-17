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民進黨：江啟臣別再神隱 支不支持重啟核四講清楚

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬。圖／本報系資料照
民進黨發言人謝佩芬。圖／本報系資料照

民進黨今天表示，日前有媒體報導傳出，香港城市大學校長幫牽線中國廣核集團評估核四移師中部的可能性，有媒體詢問前總統馬英九，「你怎麼看重啟核四，真的會移到台中重啟核四嗎？」，馬前總統回答「應該要」。民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨主席江啟臣莫再神隱，應該對重啟危險核四表態。

謝佩芬表示，民進黨從11日就問江啟臣，是否支持重啟危險的核四，13日又再度詢問，是否支持馬英九前總統所主張的「以核養綠」；但直到現在，已經經過了144個小時，江啟臣依然神隱，依然不願對重啟危險核四表態。

謝佩芬指出，江啟臣不只是國民黨的主席，也是台中市豐原、東勢、石岡、新社、和平選出來的立委，「請你不要再神隱了，不要不回答，立刻向你的台中市民說清楚」。

核四 江啟臣 民進黨

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