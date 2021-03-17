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藍議員酸林佳龍屢被自己人打臉 自治條例接連遭廢
台中市議會今舉行臨時會進行專案報告，國民黨台中市議員賴義鍠批「蔡政府打臉林佳龍」中央把前市長林佳龍任內通過的減煤自治條例與食安自治條例廢除，開民主倒車，逼民眾吃萊豬、逼民眾用肺發電，台中市長盧秀燕回應表示，自治條例由市議會制定，中央不應該漠視地方自治權與台中民意。
無黨籍議員陳廷秀表示，去年底中央來函宣告萊豬零檢出相關自治條例無效，這違反憲法對地方自治的制度性保障及中央地方權限的分權分立原則，他呼籲議會不分藍綠，應由台中市議會向司法院大法官申請釋憲或統一解釋法令。法制局長李善植回應：今年1月18日已向中央提出訴願，但中央尚未回應，訴願仍審理中。
市長盧秀燕提到，台中減煤與食安自治條例，都是建立在民意基礎之上，假如行政院要宣告無效，照理也應當經過台中市議會，行政院宣告食安條例以及生煤自治條例並不是打臉林佳龍前市長，而是漠視台中市議會以及台中市民。
賴義鍠也強調，這兩部林佳龍時期通過的自治條例，如今卻遭民進黨中央政府廢除，如同民進黨自己打臉自己，臉打腫了還不害羞，還很會騙，硬逼民眾吃萊豬，應逼台中民眾用肺發電。
賴義鍠表示，台中市民所在乎的「食的安全」絕對不容懷疑，並指出當今民進黨政府善於自己打臉自己，如先前已在台中實施三年的食安條例，原先是經過行政院核定，現在說廢就廢，「真的很奇怪」，蘇貞昌內閣為何要一而再再而三的打臉林佳龍。
陳廷秀表示，在做任何決策時，應以民意、專業、價值為依歸，詢問盧市長是否會繼續堅持零檢出政策，盧市長回應：我們從政的目的就是為了人民的健康人民的權益，支持議會向司法院提出釋憲及相關救濟，廷秀將在臨時動議時提釋憲案，待議會通過後，再以議會名義，向司法院聲請大法官解釋，釋憲文將由議會法規室草擬。
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