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顏若芳一身黑出席中常會首露面 王定宇繼續請假沒碰頭
民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。顏若芳今天身穿全黑套裝出席民進黨中常會，簡單簽到後，便低調步入會議室，並未與人交談；據了解，王定宇今天已向黨中央請假，兩人在事發後至今，仍未在公開場合相遇碰頭。
王定宇昨晚在政論節目上表示，自己有四個抱歉，包括對支持者、太太小孩等家人、顏若芳及其家人、媒體傾資源報導，都讓他深感不好意思。
王定宇指出，讓很多支持者擔心，很不好意思；其次，自己的家人，包括太太、丈母娘、小孩被騷擾、打擾，也覺得很抱歉；再者，顏若芳跟她家人應該也很不好過，特別有些酸民寫到過頭了，自己對顏同樣也很不好意思；最後，媒體把社會資源砸在這邊，也讓自己覺得不好意思。
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