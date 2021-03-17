下一次公投可用電子連署？李進勇：我希望如此

中選會主委李進勇今天在立法院內政委員會表示，預計6月可以全部完成公投電子連署系統的資安檢測。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，下一次公投是否就可使用電子連署了？李進勇答「我希望是如此。」至於「不在籍投票」草案因仍在行政院審查中，若要適用在今年公投，李說，選務作業上可能來不及。

有關公投電子連署系統的研擬，李進勇表示，系統建置後，他們已委託第三方廠商完成系統資安檢測、修正及複測，行政院資安處於去年10月7日至中選會進行資通安全稽核作業，行政院稽核團隊提出共計25項待改善事項。

李進勇說，截至今年2月底完成9項，持續追蹤14項，預計6月全部執行完成，後續經資安處確認資安無虞後，他們會儘速辦理系統上線事宜。

國民黨立委林思銘指出，現行的選舉保證金制度成為從政年輕人的負擔，若電子連署系統上線後，用連署方式代替是否可行？李進勇說，台灣實施地方自治初期，是有這樣的連署辦法，後來實施結果發生困難、缺失，後來才取消。

他也說，電子連署新制度若實施，是否有可能回頭採取這個制度，或是保證金提高、減少，值得討論。在2022年選舉討論保證金之前，希望可以就這議題，聆聽社會各界意見。

江啟臣表示，公投電子連署系統拖了2年仍未上線，「不在籍投票」草案也在行政院未有進度，李進勇應該宣示一個時間表，代表願意將此作為主委任內的重要政績。

李進勇說，行政院有提出必須改進的建議，已經到最後要收尾的階段了，中選會也要消除一些民眾的疑慮。「我知道我的責任，很多進程不是中選會可以主導的，」但是他們會積極爭取。