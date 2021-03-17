下一次公投可用電子連署？李進勇：我希望如此

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
中選會主委李進勇。記者鄭媁／攝影
中選會主委李進勇。記者鄭媁／攝影

中選會主委李進勇今天在立法院內政委員會表示，預計6月可以全部完成公投電子連署系統的資安檢測。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，下一次公投是否就可使用電子連署了？李進勇答「我希望是如此。」至於「不在籍投票」草案因仍在行政院審查中，若要適用在今年公投，李說，選務作業上可能來不及。

有關公投電子連署系統的研擬，李進勇表示，系統建置後，他們已委託第三方廠商完成系統資安檢測、修正及複測，行政院資安處於去年10月7日至中選會進行資通安全稽核作業，行政院稽核團隊提出共計25項待改善事項。

李進勇說，截至今年2月底完成9項，持續追蹤14項，預計6月全部執行完成，後續經資安處確認資安無虞後，他們會儘速辦理系統上線事宜。

國民黨立委林思銘指出，現行的選舉保證金制度成為從政年輕人的負擔，若電子連署系統上線後，用連署方式代替是否可行？李進勇說，台灣實施地方自治初期，是有這樣的連署辦法，後來實施結果發生困難、缺失，後來才取消。

他也說，電子連署新制度若實施，是否有可能回頭採取這個制度，或是保證金提高、減少，值得討論。在2022年選舉討論保證金之前，希望可以就這議題，聆聽社會各界意見。

江啟臣表示，公投電子連署系統拖了2年仍未上線，「不在籍投票」草案也在行政院未有進度，李進勇應該宣示一個時間表，代表願意將此作為主委任內的重要政績。

李進勇說，行政院有提出必須改進的建議，已經到最後要收尾的階段了，中選會也要消除一些民眾的疑慮。「我知道我的責任，很多進程不是中選會可以主導的，」但是他們會積極爭取。

李進勇 行政院 公投

延伸閱讀

拚黨主席連任 江啟臣：現在談請假還太早

邱國正：現階段不考慮 派海軍陸戰隊駐守太平島

昔承諾麥寮煤轉氣 李進勇：現在工作把公投選務辦好

江啟臣：近7成醫護不願施打首波疫苗 政府應釋疑

相關新聞

下一次公投可用電子連署？李進勇：我希望如此

中選會主委李進勇今天在立法院內政委員會表示，預計6月可以全部完成公投電子連署系統的資安檢測。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，...

民眾檢舉三立未播王定宇租屋 NCC發函要求說明

NCC主委陳耀祥表示，已經收到民眾檢舉三立新聞台沒有播報民進黨立委王定宇的租屋事件，NCC已經發函要求三立說明，後續待三...

3月鳳梨訂單湧入價格漲 黃偉哲：4月才是盛產考驗

台南市鳳梨開始進入量產，台南市長黃偉哲説，因2月底大陸宣布取消台灣鳳梨進口，全體總動員買鳳梨，3月已經有太多的企業訂單湧...

民眾反悔連署藻礁公投想撤回？ 李進勇：無法處理

「珍愛藻礁」公投案第二階段連署已達標，明天將遞交中選會。民進黨立委羅美玲今天在立法院內政委員會質詢時指出，有民眾反映在了...

王定宇不住會館扯冷氣太吵 網友：冬天也要開冷氣？

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇今天在政論節目上說明整件事相關疑點，被問及為何立法院有提供...

促轉會惹議 真促會5問蘇貞昌：要讓促轉會成萬年機關？

「促進轉型正義委員會」將於今年5月底任期屆滿，對於民進黨立委鄭運鵬及行政院長蘇貞昌昨天在立法院說促轉會任期應該繼續延續，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。