陸發布對台「農林22條」 綠委：為取得台灣技術

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導

大陸國台辦、農業農村部、林草局等11個部門今聯合頒布「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」（簡稱「農林22條措施」），將提供農地林地使用、融資便利、開拓內銷市場等措施，民進黨立委陳亭妃表示，「農林22條措施」表面上祭出各項優惠，鼓勵台灣企業赴中國發展農林漁業，實則為取得台灣技術和經驗。

陳亭妃表示，台灣在畜牧水產養殖、農業生產、林木培育等許多技術品種優於中國。未來中國政府可能以此反過來取代原本自台灣進口的農漁產品。這次禁鳳梨與過去「台灣農民創業園」即是前例。

陳亭妃指出，中國2018年推出惠台31條、2019年再推惠台26條，現在再針對農林漁業推出「農林22條措施」養套殺的手段，並不令人意外，台灣人不會受騙上當，政府也應繼續支持、保護本土農林漁業，不讓中國的政治手段傷害農民。

陳亭妃 農民 台灣人

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