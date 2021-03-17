同居風波延燒 王定宇：8千元貴不貴是玩笑話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇。本報資料照片
民進黨立委王定宇。本報資料照片

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳同居風波延燒，今天王定宇在外交國防委員會後，遇到媒體追問，王定宇說，8千元貴不貴是玩笑話，朋友之間的租屋，價錢是小問題，造成這樣的困擾，他覺得不好所以停掉。

媒體問到妻子有無因同居問題生氣，王定宇說，沒有同居問題，是她媽媽被騷擾。媒體問到有無與顏若芳聯繫，王定宇則說，為什麼要聯絡，針對此事件該講得都講完了，8千元貴不貴是玩笑話，不應該講這個。

王定宇昨天在政論節目上說明整件事相關疑點，被問及為何立法院有提供會館供立委居住，還要在外面住？王定宇表示，會館的冷氣打開像卡車在跑一樣，其實是比較吵；台北會館是省議會時期留下來的，冰箱會發霉，牆壁有壁癌。王說，發霉是一個問題，住過台北會館的人都知道，冰箱的那個橡皮圈，都是黴菌。

王定宇指出，第二個原因是，住會館就像大一住宿舍，左右鄰居都是立委，「那你覺得，欸，外面有一個自己的空間，不要說每天都浸在政治裡面」。

王定宇 冰箱 顏若芳

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