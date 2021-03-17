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3月鳳梨訂單湧入價格漲 黃偉哲：4月才是盛產考驗

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南關廟鳳梨上市了！目前已有太多訂單湧入黃偉哲提醒四月份才是大考驗。記者吳淑玲／攝影
台南關廟鳳梨上市了！目前已有太多訂單湧入黃偉哲提醒四月份才是大考驗。記者吳淑玲／攝影

台南市鳳梨開始進入量產，台南市長黃偉哲説，因2月底大陸宣布取消台灣鳳梨進口，全體總動員買鳳梨，3月已經有太多的企業訂單湧入，但4月才是大考驗，因屏東跟高雄的鳳梨產季進入一半，台南市鳳梨也進入盛產期，這時候大家就要各憑本事來賣鳳梨，已拜託企業的大訂單能夠分散到4月及5月。

關廟農會今天表示，因為大陸取消台灣鳳梨進口後，目前湧入的企業訂單就有1萬箱，一箱12公斤，目前的產量還無法供應現有的企業訂單。

黃偉哲說，今年因為在2月27號大陸取消台灣鳳梨的進口，台南市都在幫忙接屏東的訂單希望穩定的價格，但現在鳳梨已經買到漲價，台北批發價格原本1公斤十幾塊錢現在已經漲到二十幾元，現在最重要的是合理價格，因為價格太高消費者不買，太低的話農民收益會受到影響。

黃偉哲表示，台南的鳳梨已經要開始上市量產了，現在要開始來賣台南的鳳梨。台南鳳梨盛產期為4月至5月，去年產量6萬9668公噸，關廟佔30%，台南往年約有一成6000公噸銷往中國大陸，在中國大陸宣布暫停進口台灣鳳梨後，第一時間就啟動內銷多元通路、外銷、加工等短期因應策略。

台南市府除請企業把訂單分散在四、五月外，並在產地及消費地辦理23場行銷活動。視察鳳梨加工廠及集貨場、媒合南科企業團購等已執行8場。希望透過生產、採收集貨及行銷宣傳來提升鳳梨品質及知名度。

另發起團購，鼓勵市府及民間企業單位等一起支持國產鳳梨，目前已預購逾3.6萬箱(約393公噸)。民眾也可至農業局網站下載鳳梨訂購資訊：https://ppt.cc/fDqhkx

台南關廟鳳梨上市了！目前已有太多訂單湧入黃偉哲提醒四月份才是大考驗。記者吳淑玲／攝影
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台南關廟鳳梨上市了！目前已有太多訂單湧入黃偉哲提醒四月份才是大考驗。記者吳淑玲／攝影
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鳳梨 黃偉哲 屏東

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