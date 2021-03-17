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民眾反悔連署藻礁公投想撤回？ 李進勇：無法處理
「珍愛藻礁」公投案第二階段連署已達標，明天將遞交中選會。民進黨立委羅美玲今天在立法院內政委員會質詢時指出，有民眾反映在了解公投內容後，反悔想撤回連署。但中選會主委李進勇上午表示，現行公投法並無第二階段公投可撤回的規定，連署人僅能透過領銜單位要求撤案。
羅美玲指出，近日接到很多民眾反映，當初連署藻礁公投時認知的資訊片面不完整，連署後希望想撤回，中選會如何處理。
李進勇答詢表示，他們確實也有接到民眾反映，希望撤回連署。但根據「公投法」規定，只有在第一階段提案中有撤回的規定，如果進入第二階段連署後，並沒有相關規定。
羅美玲認為，民眾不管在哪個階段，都應該有撤回連署的權利。李進勇說，確實這在法制上有討論空間，依照國外立法例是有第二階段可撤回連署的規定。不過，若要修法是曠日費時，因此，在現行無法規下，參與連署者可以向領銜方表達撤回連署書。
李進勇表示，過去很少發生連署後要撤回的案例，「這次確實是比較多，」不過，當公投案進入第二階段，中選會的責任就是依法查對、審核，至於連署人與領銜單位之間，屬私法範疇，公法人無法適用相關規定，請外界諒解，中選會無法處理。
至於是否有修法的必要，李進勇說，中選會會來檢討，大家共同討論。
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