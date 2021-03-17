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王定宇不住會館扯冷氣太吵 網友：冬天也要開冷氣？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇昨晚在政論節目上說明整件事相關疑點，被問及為何立法院有提供會館供立委居住，還要在外面住？王定宇表示，因為冷氣太吵，加上左鄰右社都是立委，會想換個環境「不要說每天都浸在政治裡面」。

此一番解釋一出，隨即在網路上引發廣大討論。有網友表示，王定宇被週刊拍到畫面是在去年11月到最近這段期間，「冬天要開冷氣喔，再騙啊」、「才幾月開什麼冷氣」、「可是最近冬天」、「為了圓一個謊就說了更多的謊」、「越描越黑」，但也有網友表示，「相信網委員說法，加油」。

王定宇近日回復正常立院作息，正常出席委員會，臉書也恢復過去一天貼出4、5篇貼文的數量，今早王定宇也貼出一張台南仁德照片表示，「早安，6:18的台南，我要開始今天的工作囉，你我都加油」。王定宇指稱，臉書早安文不代表自己就在圖片位置，長年來支持者都知道。

王定宇

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