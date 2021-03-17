促轉會惹議 真促會5問蘇貞昌：要讓促轉會成萬年機關？

「促進轉型正義委員會」將於今年5月底任期屆滿，對於民進黨立委鄭運鵬及行政院長蘇貞昌昨天在立法院說促轉會任期應該繼續延續，民間真相和解促進會（真促會）今天上午發表聲明五問鄭運鵬與蘇貞昌，「了解促轉條例的立法精神嗎？打算讓促轉會成為萬年機關嗎？」

促轉會於2018年5月正式掛牌上路，根據「促進轉型正義條例」規定，促轉會屬2年的任務編組，去年5月已通過展延1年。

真促會表示，鄭運鵬昨天在立法院施政總質詢時呼籲促轉會應延長期限，必須要被轉型。蘇貞昌回覆，促轉會有資料徵集、事件平反、照顧受害者及遺屬等三大任務，「我們應該多支持讓促轉會讓它延續，並且任務更充實，從規劃到執行都要。」

真促會說，首先，條例中明確規定促轉會為行政院二級獨立機關，不受「中央機關組織基準法」及「行政院組織法」的限制，權力大因此任期短。促轉會任期一延再延，等於廢除了「中央機關組織基準法」及「行政院組織法」，視法治如無物。民進黨立委蔡易餘等人甚至打算修法一勞永逸，行政院發言人羅秉成評估要賦予促轉會更多任務和組織轉型。但是世界各國轉型正義機構都採速戰速決，智利兩年、南非三年、瓜底馬拉兩年。請問兩位和民進黨諸公了解過促轉條例的立法精神嗎？

第二，真促會質疑，鄭運鵬及蘇貞昌兩位打算讓促轉會成爲萬年機關嗎？促轉會延任無需再經國會同意，只要行政院不斷同意延任，無人可以課責。「請問鄭委員和蘇院長是打算讓促轉會成為萬年機關，委員成為萬年委員嗎？欠缺固定任期，已悖離獨立機關的法理，次次延長，更淪為執政黨的執政籌碼。促轉會無需民意同意一再延任，難逃威權時期萬年國會之譏。」

第三，真促會質疑，鄭運鵬與蘇貞昌了解促轉會的核心任務嗎？真促會說，促轉會的任務是寫出總結報告及核心的規劃和推動工作。為何促轉會任期只設計兩年？因為轉型正義代表了共同體最崇高的道德和團結渴望，因此有必要將轉型正義區分為政治性和長期事務性工作。

真促會說，促轉會要處理的是站在共同體最高視野的高度，做政治性規劃和推動工作，也就是，對高度衝突性的關鍵議題，費心促成社會最大規模的真誠溝通、傾聽和理解。蘇貞昌提到的資料徵集、事件平反、照顧受害者及遺屬等工作，都不需要促轉會來做，因為這些屬於沒有爭議、長期事務性的工作。只要蘇貞昌有決心、交付給政務委員，召集各部會開協調會，不需要促轉會，立刻可以規劃和執行。

第四，真促會問，鄭運鵬與蘇貞昌了解促轉會的實際運作嗎？「促轉會運作上出現許多問題，兩位了解嗎？關心過嗎？許多工作研而不議、議而不決、決而不行。有些委員開會出席率低，許多議題進展有限或是範圍嚴重限縮。重建社會信任，被化約為受難者和家屬的長照服務。」

真促會質疑，關於移除威權象徵，促轉會不但在過去三年中未提任何法案，持續只以發文各機關、或是召開迷你規模、有限場次的公民審議處理社會溝通。關鍵性的加害者定義與處置措施建議，拖到今年還看不到影子。促轉會運作不彰，不了解自己的核心任務，並且在短短時間內迅速官僚化，和既有機關疊屋架床，爭功諉過，更與過去的補償基金會一樣，企求常設化。一個註定沒有能力完成法定使命的機構，竟然成為一延再延的理由？

第五，真促會問，民進黨政府究竟打算如何面對轉型正義？鄭運鵬建議促轉會轉型，蘇貞昌甚至要促轉會規劃和執行通通都要作。轉型正義的事務性工作根本不應該只丟給促轉會，彷彿延任就沒其他單位的事了。促轉會的存在已經成為行政院各部會事不關己的藉口。民進黨政府是否認為只要不斷延任一個運作不彰的促轉會，就是對人民有了交待？