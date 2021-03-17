同居風波後沒和顏若芳聯絡？ 王定宇：為什麼要聯絡？

民進黨立委王定宇和民進黨發言人顏若芳被媒體拍到同居疑雲，王定宇事後出面說明時表示是向顏租房，並說房租八千太貴不租了，引發討論。王定宇今天表示，說八千太貴是朋友間的玩笑話，並說朋友之間租屋價錢是小事，但造成這樣的困擾他覺得不應該，所以停租；媒體追問王定宇事發至今有沒有和顏若芳聯絡，王定宇回應「為什麼要聯絡？」

王定宇和顏若芳的同居風波持續延燒，王定宇昨晚在政論節目上說明整件事相關疑點，表示自己有四個抱歉，包括對支持者、太太小孩等家人、顏若芳及其家人、媒體大量資源報導，都讓他深感不好意思。

王定宇今天現身立法院外交及國防委員會質詢，引發大批媒體追逐採訪，王定宇態度低調，僅表示他要說的話都一樣，都說過了。

王定宇再講一次他的「四個抱歉」，表示雖然太太和家人都了解，但有這樣的影響他很不好意思，支持他的朋友表達很多擔憂，「顏議員」和家人也面對很多酸言酸語及不實攻擊，還有媒體用大量資源浪費在這件事上讓他覺得很浪費，他很不好意思。

媒體詢問，去顏若芳家收拾東西了嗎？王定宇說，還沒有到那邊，媒體追問，太太有沒有因為同居生氣，他回答「沒有同居啦，哪裡有同居」。

媒體追問王定宇是否這陣子都沒和顏若芳聯絡？王定宇回「為什麼要聯絡？」媒體說因為顏是房東，王定宇回「不是」，媒體再追問當初和顏若芳有沒有簽契約？王定宇沒有回應，只說該說的都說完了。