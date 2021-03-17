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王定宇寧自租不住會館 蔡其昌：立委會館環境真的不好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳傳出同居疑雲，連帶引爆立法院立委會館居住品質爭議。立院副院長蔡其昌上午表示，立委會館居住品質確實要改善，「環境真的不好」，整體都比較老舊，像植物園旁的台北會館是省議會時代留下來的。

蔡其昌說，立委會館內就是一個小小的套房，裏面一張床、一張書桌、一個衣櫃、一個浴室；蔡認為，相對於台灣作為IT科技大國，立法院的狹小、設備不足，他看到立法院開會設備，有時候都覺得很好笑，但遷建問題還在討論中。

至於立委會館房間分配，蔡其昌表示，每一屆分配情形不同，要看房間數有多少，居住的人多就要新竹以南的立委才可以配，若房間還夠，可能再放寬到桃園以南，逐漸往北移。

立法院 蔡其昌 顏若芳

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