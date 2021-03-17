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台灣巴拉圭外長16日通電話 巴外長感謝我協助洽購疫苗
媒體報導我國同意將和美國談妥的2百萬劑AZ疫苗轉讓給友邦巴拉圭救急，外交部今天表示，外交部長吳釗燮16日晚間和巴拉圭外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）電話通聯，阿瑟維多對於台灣正居間協助巴國洽購及取得疫苗表達誠摯謝忱。
媒體報導，我國同意將和美國談妥的2百萬劑AZ疫苗轉讓給友邦巴拉圭救急，預計15至20日後運抵巴拉圭；外交部昨天表示，報導並非事實，我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗。
外交部今天表示，吳釗燮和阿瑟維多16日晚間電話通聯，雙方重申珍視兩國長久友好邦誼，並就雙邊合作計畫進展及新冠肺炎疫情等議題深入交換意見。
外交部表示，吳釗燮表示基於台巴友好邦誼，我國將持續與巴拉圭攜手合作，共同對抗新冠肺炎疫情帶來的挑戰。阿瑟維多肯定雙邊合作計畫成果，對台灣提供的各項防疫物資，以及刻正居間協助巴國洽購及取得疫苗表達誠摯謝忱。
外交部表示，巴拉圭是我國南美洲重要友邦，長期以來兩國在各領域密切合作，我國政府將續秉持同舟共濟的精神，並持續結合美國等理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，協助巴拉圭等友邦對抗新冠肺炎疫情的蔓延，促進巴拉圭國家整體經社發展。
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