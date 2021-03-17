內政部擬修法 開放港澳國際組織來台設立據點

為提升我國國際能見度，內政部30餘年以來，首次發布修訂「外國民間機構團體在我國設置辦事處申請登記作業要點」，大幅簡化申請登記程序，其中首度開放港澳相關國際組織來台設立聯絡據點，希望擴大我國民間外交軟實力。

內政部指出，此次修訂刪除諸多管制規定，像是刪除不准設置秘書處及辦事處以一個為限的規定，讓國際組織可更有彈性決定在我國設置辦事處的層級，且不再限制辦事處數量。同時也刪除辦事處應向當地警察機關報備的規定，以符合自由結社及兩公約精神。

此外，為提升國際組織來台意願，內政部也放寬辦事處設置條件，如針對尚未取得外僑居留證的外國籍負責人，給予6個月的寬限補正期。另新增香港及澳門相關組織來台設立辦事處的依據，也是我國首度正式開放港澳相關國際組織來臺設立聯絡據點。

內政部表示，為維護國家安全及利益，作業要點也明確規定，大陸地區相關組織均不得來台設置辦事處，且其人民均不得擔任辦事處任何職務。

內政部指出，這次法規鬆綁，預期可有效吸引外國或港澳民間機構團體來我國設置據點，有利拓展我國際空間，增進我國實務外交效益。