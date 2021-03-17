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昔承諾麥寮煤轉氣 李進勇：現在工作把公投選務辦好

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
首次與選舉脫鉤的公投將在8月28日舉行，中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會業務報告並備詢。記者鄭媁／攝影
首次與選舉脫鉤的公投將在8月28日舉行，中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會業務報告並備詢。記者鄭媁／攝影

首次與選舉脫鉤的公投將在8月28日舉行，中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會業務報告並備詢。李進勇指出，目前公投成案者為核四商轉公投，反萊豬及公投綁大選2項公投，戶政機關將於5月8日完成連署人查對；藻礁公投則在二階連署中。

針對公投電子連署系統的研擬，李進勇表示，系統建置後，他們已委託第三方廠商完成系統資安檢測、修正及複測，行政院資安處進行4次資安檢測，中選會均已完成修正，另就現行作業管理流程研提改善機制，以及執行資通系統防護基準控制措施。

李進勇表示，行政院資安處於去年10月7日至中選會進行資通安全稽核作業，行政院稽核團隊提出共計25項待改善事項。截至今年2月底完成9項，持續追蹤14項，預計6月全部執行完成，後續經資安處確認資安無虞後，他們會儘速辦理系統上線事宜。

此外，曾任雲林縣長的李進勇被質疑，當時承諾2025年麥寮電廠從煤轉用天然氣，李進勇會前受訪時表示，他現在的工作是要把選務辦好，尤其8月28日馬上要舉行的公民投票，選務相當重，他本身當然關心，但是現在不便評論。

公投 李進勇 資安

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