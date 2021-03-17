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王定宇稱冷氣吵不住會館 會館：上面交代什麼都不能說

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照

民進黨立委王定宇昨晚在政論節目上說明「同居事件」相關疑點，被問及為何立法院有提供會館供立委居住，還要在外面住？王定宇表示，因為冷氣太吵，加上左鄰右社都是立委，會想換個環境「不要說每天都浸在政治裡面」。民進黨立委許智傑表示，會館設備確實比較簡單，能不能住得習慣因人而異，都尊重。

對於會館設備狀況，台北會館總機人員三緘其口，僅表示已很多媒體來問，但上面交代什麼都不能說。許智傑表示，立法院無論大安會館、台北會館都沒有裝潢，只有基本配備，其中大安會館又比台北會館老舊，自己則是被安排在大安會館。

另有居住過台北會館的綠委指出，台北會館房間整體算舒適，有一張床、熱水瓶、小冰箱、電視、椅子和浴室，但正如王定宇所言，濕氣重、環境也偏陰暗，因為以前是省議會會館緣故，部分桌椅還貼著「台灣省諮議會公有財產」標籤，年代感十足；冷氣部分是舊式窗型冷氣，音量上的確比較大聲，由於自己算是好入睡的人，不至於被影響到，但若有立委因環境稍嫌簡陋想到外面住，也是可以理解的。

王定宇 民進黨

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