顏若芳、丁允恭、丁怡銘⋯民進黨府院黨三大出包發言人接連出包誰最傷？
image source ：翻攝自三人臉書
文／羅文芳
民進黨顏若芳、王定宇被週刊拍到同居，雙方澄清是「房東、房客關係」，兩人都神隱避談桃色風波，接著王很快地在政論節目復出，未提緋聞但大批韓國瑜評論訪鳳梨農，女方則沈默至15日才對外發文，在道歉文中提及「自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」，強調房子不再外租，使兩人位居「網路口碑 / 政治人物」聲量冠亞軍。
image source ：網路口碑 / 政治人物 查詢你的網路口碑(分析期間： 2021/03/09~2021/03/15)
府院黨發言人出包：雙丁請辭止血 顏若芳「暫停崗位」網關注最低
民進黨府院黨發言人接連出事，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》回顧近半年新聞事件，先是2020年9月9日總統府發言人丁允恭，被前女友向週刊踢爆，要求女方墮胎、在辦公室親密等渣男行徑，當日火速請辭獲准，引起57,180則討論，11日蘇貞昌嘆他請辭「可惜」，再次引起34,871筆討論，總聲量224,949。
接著是2020年11月13日行政院發言人丁怡銘，謠指皇家傳承牛肉麵用萊牛，店家拿出證據自清後，丁自掏腰包買一百碗牛肉麵道歉，被抓包發票有「行政院統編」造成36,378筆聲量，三天後丁怡銘請辭在16日創造高峰40,829筆，總聲量205,831。
丁允恭雖下台止血，但後遭監察院彈劾、與新任女友結婚，兩人一同出庭懲戒法院等，皆迅速反應相關後續發展，丁允恭每個動作都成焦點，是三大發言人聲量第一名。丁怡銘撐了幾日後請辭，事件整體隨之落幕，總聲量第二，顏若芳雖在事件爆發單日有49,043討論，但一直神隱到15日才公開道歉，表示暫不對外發言、不租房，僅有14,843筆聲量，民進黨也無對此有任何批評與發言，整體142,365筆是三大發言人關注度最低。
▲民進黨府院黨三大發言人出包事件中，顏若芳網路聲量最低。
image source :KEYPO大數據關鍵引擎／網路聲量(分析區間：2020/09/1 - 2021/03/15 )
發言人出包請辭、工作喊卡 王定宇反穩站贏聲量
不過加入事件男主角「王定宇」來看，他的整體聲量不但超越顏若芳，更贏過雙丁成為冠軍，他9日爆發就先撇清自已是「租客」，共有76,111筆討論，不論是單日或是整體聲量都是最大，但王定宇沒有道歉或下台，反而以視訊方式復出上政論節目，重拾舊業大批韓國瑜，後續露面僅表示「8000元房租太貴」，接著當日顏若芳也說「不租了」，兩人將話題轉移到租金上。
▲王定宇聲量超越顏若芳、丁允恭跟丁怡銘，快速復出點評韓國瑜，重拾舊業並轉移話題。
image source :KEYPO大數據關鍵引擎／網路聲量(分析區間：2020/09/1 - 2021/03/15 )
三位發言人事件中，以王定宇、顏若芳兩人「分租風波」最受到網友矚目，即使親綠各台幾乎沒有報導，但仍造成許多網友討論，如立委會所格局、房東房客關係等，道歉又暫停工作的顏若芳，相較於丁允恭、丁怡銘屬於幕僚出身，民選的她能沉潛再復出的機會較小，也比目前未道歉並保有台南鐵票區立委一職的王定宇來得更傷。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年9月1日至2021年3月15日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『丁允恭、丁怡銘、顏若芳、王定宇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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