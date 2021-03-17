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蕭美琴接受彭博專訪：有信心拜登政府 續挺民主夥伴台灣
彭博資訊報導，美國與中國大陸最高層級外交官員即將在本周會談，台灣問題可能是主要爭論點。在這之前，我駐美代表蕭美琴周二（16日）接受彭博電視專訪時表示，她有信心美國新政府將展現對台灣這位民主夥伴的支持。
蕭美琴告訴彭博電視，美國拜登政府上台至今保留了許多前任政府對台方針；川普總統時代批准一系列對台灣的支持行動，將台美關係推升到華府與北京建交四十多年後的最高水準。
她說，拜登政府對台政策「有著相當多的延續性。現在是我們與美國關係的重大關鍵時刻。」
美國國務卿布林肯、國安顧問蘇利文將於18、19日與中國大陸中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅在美國阿拉斯加進行美中高層對話。彭博指出，華府對台政策將會是議程一大重點。王毅本月稍早已警告美國，對台灣問題停止踩到北京紅線。
彭博強調，台灣在半導體製造的領先地位，以及其他科技產業對美國產業與國防的重要性，已受到華府重視。台灣做為美國第九大貿易夥伴，蕭美琴重申蔡英文總統希望能與美國簽署貿易協定的立場。「我們相信若能與美國簽訂貿易協議，對彼此企業會是一個信心指標，有助深化雙邊經濟夥伴關係。」
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